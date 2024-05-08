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Нет даже теоретических оснований говорить об эвакуации из Харькова – глава ОВА

Валентина РоманенкоСреда, 8 мая 2024, 19:34
Нет даже теоретических оснований говорить об эвакуации из Харькова – глава ОВА
иллюстративное фото пасхального Харькова. Getty Images

На севере Харьковской области Россия создает определенную группировку войск, но пока нет никаких оснований говорить об эвакуации из Харькова.

Источник: глава областной администрации Олег Синегубов в эфире национального марафона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Мы наблюдаем за северными территориями, поскольку по восточному направлению враг возобновил активные штурмовые действия после того, как провел замену своих военных подразделений, провел там слаживание. Однако по тому направлению он до сих пор успехов не имеет.

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По северу - действительно, враг создает определенную группировку войск. Будем анализировать, то ли это для вероятного удара с севера или для других территорий, как это уже было неоднократно".

Детали: Синегубов отметил, что "пока нет никаких оснований, даже теоретических, говорить об эвакуации из Харькова".

Что предшествовало: Мэр Харькова Игорь Терехов выразил уверенность, что российские оккупационные войска не смогут дойти до города, как пугает украинцев кремлевская пропаганда.

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Подробнее о том, как живет Харьков под непрерывными российскими обстрелами и ударами, смотрите также в репортаже УП.

Темы: Харьковвойна
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