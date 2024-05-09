В Грузии нападают на оппозиционных политиков и активистов: по меньшей мере 4 пострадавших
В Грузии за вечер 8 мая неизвестные напали на по меньшей мере четырех представителей оппозиции и активистов, участвующих в протестах против принятия закона об "иноагентах".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"
Детали: В частности, телеканал Formula показал кадры с камеры видеонаблюдения возле дома представителя партии Саакашвили "Единое национальное движение" Дмитрия Чиковани − его выследила возле дома и избила группа из 5 человек.
Также неизвестные напали на байкера Лашу Гвинианидзе, брата лидера партии "Гирчи − больше свободы", профессора Гию Джапаридзе и заместителя исполнительного директора грузинского филиала Transparency International Гиорги Ониани.
Нападения произошли в разных частях города, все пострадавшие после нападения нуждались в медицинской помощи.
МВД Грузии комментариев по этому поводу не давало.
Также пишут, что с 7 мая активистам-участникам протестов против принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" звонили с неизвестных номеров и угрожали расправой. Сейчас известно о десятках таких случаев. В некоторых случаях для запугивания звонили родственникам.
Несколько звонков с угрозами выследить ее возле дома получила директор Альянса региональных вещателей Грузии Натиа Куправшвили. Первый осуществили с якобы украинского номера, следующие − с якобы немецких.
Член партии "Гирчи" Борис Челе Куруа рассказал, что во время звонка ему назвали его адрес и пригрозили убийством. Похожие угрозы получил другой представитель "Гирчи" Ники Мосиашвили.
Оппозиционный телеканал Pirveli утверждает, что серию звонков организовали через колл-центры, контролируемые властями. В то же время представители правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что не причастны к этим случаям.
Предыстория:
- Грузинские общественные организации собирают на субботу, 11 мая, большую акцию протеста против принятия закона об "иноагентах", которая может стать одной из крупнейших за время протестов.
- Парламент Грузии планирует вернуться к рассмотрению принятого в двух чтениях проекта "О прозрачности иностранного влияния" 13 мая, а финальное голосование планируют на 17 мая.
- Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.
- Послы ЕС во вторник обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии.
- В Еврокомиссии объяснили, что для принятия такого решения требуется единодушие всех государств-членов, а также – соответствующее предложение, поданное Европейской комиссией.