В Грузии нападают на оппозиционных политиков и активистов: по меньшей мере 4 пострадавших

В Грузии за вечер 8 мая неизвестные напали на по меньшей мере четырех представителей оппозиции и активистов, участвующих в протестах против принятия закона об "иноагентах".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: В частности, телеканал Formula показал кадры с камеры видеонаблюдения возле дома представителя партии Саакашвили "Единое национальное движение" Дмитрия Чиковани − его выследила возле дома и избила группа из 5 человек.

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Также неизвестные напали на байкера Лашу Гвинианидзе, брата лидера партии "Гирчи − больше свободы", профессора Гию Джапаридзе и заместителя исполнительного директора грузинского филиала Transparency International Гиорги Ониани.

Фото, опубликованные на ресурсах "Новости-Грузия"

Нападения произошли в разных частях города, все пострадавшие после нападения нуждались в медицинской помощи.

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МВД Грузии комментариев по этому поводу не давало.

Также пишут, что с 7 мая активистам-участникам протестов против принятия скандального закона "О прозрачности иностранного влияния" звонили с неизвестных номеров и угрожали расправой. Сейчас известно о десятках таких случаев. В некоторых случаях для запугивания звонили родственникам.

Несколько звонков с угрозами выследить ее возле дома получила директор Альянса региональных вещателей Грузии Натиа Куправшвили. Первый осуществили с якобы украинского номера, следующие − с якобы немецких.

Член партии "Гирчи" Борис Челе Куруа рассказал, что во время звонка ему назвали его адрес и пригрозили убийством. Похожие угрозы получил другой представитель "Гирчи" Ники Мосиашвили.

Оппозиционный телеканал Pirveli утверждает, что серию звонков организовали через колл-центры, контролируемые властями. В то же время представители правящей партии "Грузинская мечта" утверждают, что не причастны к этим случаям.

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