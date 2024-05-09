Россияне из артиллерии обстреляли Купянск: погиб человек

В результате вражеского обстрела Купянска Харьковской области погиб 51-летний мужчина. Также пострадала 48-летняя женщина, ее госпитализировали.

Источник: Харьковская областная прокуратура

фото: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 9 мая около 10:15 вооруженные силы РФ из артиллерии обстреляли г. Купянск. Ранена 48-летняя женщина, она госпитализирована. Кроме того, от взрывной травмы в больнице скончался 51-летний мужчина".

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фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

фото: Харьковская областная прокуратура

Прокуроры вместе со следователями полиции уже собрали доказательства и задокументировали последствия очередного военного преступления РФ.