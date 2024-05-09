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Росіяни з артилерії обстріляли Куп’янськ: загинула людина

Анастасія ПроцЧетвер, 9 травня 2024, 13:36
Росіяни з артилерії обстріляли Куп’янськ: загинула людина
фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська Харківської області загинув 51-річний чоловік. Також постраждала 48-річна жінка, її ушпиталили.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 9 травня близько 10:15 збройні сили РФ з артилерії обстріляли м. Куп’янськ. Поранено 48-річну жінку, її ушпиталено. Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

Прокурори разом зі слідчими поліції вже зібрали докази та задокументували наслідки чергового воєнного злочину РФ.

Теми: Харківська областьобстрілжертви
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