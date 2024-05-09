Росіяни з артилерії обстріляли Куп’янськ: загинула людина
Четвер, 9 травня 2024, 13:36
Внаслідок ворожого обстрілу Куп’янська Харківської області загинув 51-річний чоловік. Також постраждала 48-річна жінка, її ушпиталили.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 9 травня близько 10:15 збройні сили РФ з артилерії обстріляли м. Куп’янськ. Поранено 48-річну жінку, її ушпиталено. Крім того, від вибухової травми у лікарні помер 51-річний чоловік".
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Деталі: Повідомляється, що за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Прокурори разом зі слідчими поліції вже зібрали докази та задокументували наслідки чергового воєнного злочину РФ.