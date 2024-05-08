ОСУВ "Хортица": При попытке проникнуть на Харьковщину российская ДРГ понесла потери

Диверсионно-разведывательная группа врага численностью до десяти человек пыталась проникнуть на территорию Украины возле села Пыльная Харьковской области. Впрочем, украинские защитники вовремя обнаружили диверсантов.

Источник: представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Вражеская ДРГ была вовремя обнаружена и по ней был открыт огонь на поражение, в результате которого противник прекратил выполнение задач и, понеся потери, вернулся на сопредельную территорию РФ".

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Детали: Спикер отметил, что в последние дни противник активизировал использование ДРГ на Харьковском направлении. По его словам, россияне пытаются проникнуть на территорию Украины со смежной территории.

Предыстория:

В утренней сводке Генштаба 8 мая указано, что Силы обороны не допустили проникновения ДРГ противника в Харьковской области.