Боррель после массированной атаки РФ заявил, что Украина нуждается немедленно в системах ПВО

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал массированную российскую атаку на Украину 8 мая, подчеркнув, что Украина срочно нуждается в усилении систем ПВО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter (X)

Детали: По словам Борреля, последняя массированная атака пополнила список многочисленных военных преступлений РФ.

Реклама:

"Украина срочно нуждается в адекватных системах противовоздушной обороны", – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что усиление ПВО Украины, а также создание Фонда военной помощи Украине будут приоритетом на заседании Совета по иностранным делам с участием министров обороны.

В ночь на 8 мая РФ выпустила 55 ракет и 20 "шахедов" по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.