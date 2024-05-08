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Боррель после массированной атаки РФ заявил, что Украина нуждается немедленно в системах ПВО

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 8 мая 2024, 15:53
Боррель после массированной атаки РФ заявил, что Украина нуждается немедленно в системах ПВО
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прокомментировал массированную российскую атаку на Украину 8 мая, подчеркнув, что Украина срочно нуждается в усилении систем ПВО.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Борреля в Twitter (X)

Детали: По словам Борреля, последняя массированная атака пополнила список многочисленных военных преступлений РФ.

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"Украина срочно нуждается в адекватных системах противовоздушной обороны", – подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Он отметил, что усиление ПВО Украины, а также создание Фонда военной помощи Украине будут приоритетом на заседании Совета по иностранным делам с участием министров обороны.

В ночь на 8 мая РФ выпустила 55 ракет и 20 "шахедов" по энергетической инфраструктуре во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

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Оккупанты атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии в шести областях: Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. Россияне били по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.

Темы: ЕСУкраинавойна
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