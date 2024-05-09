В Украине работают секретные заводы по производству оружия, некоторые находятся под землей - СМИ

Газета El Mundo со ссылкой на источник в украинской оружейной промышленности написала, что в Украине после начала полномасштабной войны появилась сеть скрытых заводов, на которых изготавливают оружие.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на публикацию El Mundo

Детали: Источник издания рассказал, что некоторые из этих заводов расположены под землей, и другие скрыты за "огромными декорациями".

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Также источник El Mundo отметил, что вопрос сохранения расположения этих производств в секрете особенно беспокоит Киев, поскольку среди сотрудников предприятий уже находили "предателей".

Как пишет El Mundo, реализацией строительства скрытой сети производств руководит министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

По данным издания, сейчас на этих заводах выпускают боеприпасы, все виды беспилотников, БТР "Казак", ракеты "Нептун", противотанковые ракеты "Стугна".

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Издание утверждает, что объемы производства выросли втрое с момента запуска 2023 года, заявил источник.

Что предшествовало: В апреле президент Владимир Зеленский заявлял, что в производстве оружия есть положительные вещи, особенно, что касается производства дронов и снарядов. "Я неизменно благодарен каждой компании, каждому производителю, которые обеспечивают наши Силы обороны и безопасности Украины всем необходимым"", - отмечал президент.