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Зеленский после совещания с военными: Видим, к чему готовится оккупант, будет ему ответ

Станислав ПогориловЧетверг, 9 мая 2024, 20:53
Зеленский после совещания с военными: Видим, к чему готовится оккупант, будет ему ответ
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством Сил обороны, во время которого обсуждалось ускорение поставок оружия от партнеров и действия защитников, чтобы достичь результатов на поле боя.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Провел совещание с руководителями наших Сил обороны Украины: главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. И о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать - сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием, - чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ".

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Детали: Президент поблагодарил всех военных, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают российских захватчиков. Зеленский особо отметил подразделение ГУР "Кракен".

"Спасибо вам, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен", - отметил президент.

Что предшествовало:

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  • В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.
  • В разведке Эстонии указывали, что Россия пытается использовать последнее окно возможностей перед прибытием в Украину западной военной техники и боеприпасов для интенсификации атак.

Темы: ЗеленскийвойнаВооруженные силы
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