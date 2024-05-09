Зеленский после совещания с военными: Видим, к чему готовится оккупант, будет ему ответ

Президент Владимир Зеленский провел совещание с руководством Сил обороны, во время которого обсуждалось ускорение поставок оружия от партнеров и действия защитников, чтобы достичь результатов на поле боя.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Провел совещание с руководителями наших Сил обороны Украины: главком Сырский, начальник Генерального штаба Баргилевич, министр обороны Украины Умеров. И о том, как ускорить поставки оружия от партнеров, и о том, как действовать - сейчас, имеющимися силами и средствами, имеющимся оружием, - чтобы достичь необходимых нам результатов. Видим, к чему готовится оккупант. Будет ему ответ".

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Детали: Президент поблагодарил всех военных, которые эффективно действуют на фронте и уничтожают российских захватчиков. Зеленский особо отметил подразделение ГУР "Кракен".

"Спасибо вам, ребята! И всем, кто дает Украине результат. Результат, который нам так нужен", - отметил президент.

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