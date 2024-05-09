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Зеленский обсудил президентом Еврокомиссии прогресс Украины на пути в ЕС

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 9 мая 2024, 22:42
Зеленский обсудил президентом Еврокомиссии прогресс Украины на пути в ЕС
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский 9 мая, в День Европы, в формате видеоконференции поговорил с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о прогрессе европейской интеграции Украины и грядущем саммите мира.

Источник: Зеленский и фон дер Ляйен сообщили в Twitter (X), передает "Европейская правда"

Детали: Урсула фон дер Ляйен отметила, что свободная Украина "вскоре станет частью" Европейского Союза, а пока – нуждается в поддержке, чтобы защитить свой народ и свободу от жестоких воздушных ударов.

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"Я подтвердила участие в июньском саммите мира. Мы отметили важный прогресс Украины в рамках переговоров о вступлении в ЕС", – добавила она.

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Зеленский в вечернем обращении 9 мая в контексте разговора с президентом Еврокомиссии отметил, что Украина "активно готовит на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом" – утверждение переговорной рамки и начало переговоров о вступлении.

"Наше государство, наши люди заслуживают этого, и Евросоюзу нужен этот шаг – не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза – быть таким европейским проектом, который не оставляет никого за пределами Евросоюза", – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что украинская сторона и Брюссель работают над тем, чтобы официальное открытие переговоров о вступлении Украины в ЕС состоялось не позднее конца июня – когда председательство в Совете ЕС завершит Бельгию и начнется полугодовое председательство Венгрии.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова ранее сказала, что Украина готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз и надеется на их начало в конце июня.

Темы: ЕСЗеленский
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