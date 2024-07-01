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Военные моряки спасли в Одессе пятерых человек, которых отнесло в море

Алена ИвашкивПонедельник, 1 июля 2024, 00:33
Военные моряки спасли в Одессе пятерых человек, которых отнесло в море
Спасение людей вблизи Одессы, фото: ВМС ВСУ

Военные моряки спасли гражданских, которых отнесло в открытое море в Одессе.

Источник: Управление коммуникаций Командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины

Детали: К военным за помощью обратились представители спасательно-водолазной службы Одесского городского совета, поскольку гражданских людей волнами унесло в открытое море.

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Экипаж одного из катеров национального флота провел поиск и спасение людей, потерпевших бедствие на воде.

ВМС ВСУ
ВМС ВСУ

Пятеро гражданских лиц были успешно спасены и доставлены к берегу.

Темы: Одесса
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