Главный сержант обещал бойцу перевод с фронта в тыл за 4500 долларов

В Одесской области сообщили о подозрении главному сержанту, который просил у военного 4500 долларов за перевод с линии боевого соприкосновения в тыловую часть.

Источник: Одесская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона

Детали: Правоохранители установили, что главный сержант, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения, получил от действующего военнослужащего одной из "боевых" частей через посредника неправомерную выгоду в сумме 4500 долл. США. Такие средства предназначались за перевод военнослужащего с линии боевого соприкосновения в тыловую воинскую часть.

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25 июня 2024 года, непосредственно во время передачи всей суммы неправомерной выгоды, главного сержанта задержали "с поличным".

Сейчас суд арестовал подозреваемого с альтернативой залога в сумме 605 600 гривен.