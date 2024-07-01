Из оккупации удалось вернуть еще девять детей Херсонщины

На подконтрольную территорию Украины удалось вернуть девять детей из временно оккупированных общин Херсонской области.

Источник: глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в соцсетях

Прямая речь: "Это - четыре семьи, в которых воспитывают четырех мальчиков и пять девочек. Самому маленькому ребенку - 8 месяцев, самому старшему - 17 лет.

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Сейчас дети вместе со своими родителями в безопасности и оправляются от ужасов, которые им пришлось пережить в российской оккупации".

Детали: По данным Прокудина, с начала 2024 года на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 139 детей из Херсонской области.