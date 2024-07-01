Навальна очолить Human Rights Foundation

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального - Юлия станет главой международной правозащитной организации Human Rights Foundation и заменит на этом посту Гарри Каспарова.

Источник: Human Rights Foundation

Прямая речь Навальной: "Для меня, как для человека, который на собственном опыте убедился в том, какую угрозу представляют диктаторские режимы для наших близких и мира в целом, большая честь возглавить Фундацию "Открытый Диалог". В эти сложные времена защита фундаментальных прав и свобод является как никогда актуальной. Миссия Фонда близка моему сердцу, и я с нетерпением жду возможности помочь в ее реализации".

Реклама:

Детали: В сообщении HRF говорится, что Навальная "известна своей непоколебимой приверженностью демократическим принципам и правам человека", а также непоколебимой поддержкой своего мужа. Там отметили, что она принесет в HRF "богатый опыт и целеустремленность".

Каспаров возглавлял HRF с 2012 года.

Президент HRF Селин Ассаф-Бустани также приветствовала назначение Навальной.

ВИДЕО ДНЯ

В соцсети X Навальная написала, что HRF - организация, которая "объединяет тех, кто ведет борьбу против диктатур по всему миру".