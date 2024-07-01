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14% словаков хотели бы, чтобы Россия победила Украину, больше всего таких – среди избирателей Фицо

Иванна Костина, Алена МазуренкоПонедельник, 1 июля 2024, 22:17
14% словаков хотели бы, чтобы Россия победила Украину, больше всего таких – среди избирателей Фицо
Роберт Фицо. фото: Getty Images

14% жителей Словакии хотели бы, чтобы Россия победила в войне против Украины, 33% опрошенных желают победы Украине.

Источник: опрос агентства Ipsos для независимой организации Central European Digital Media Observatory (CEDMO), который в понедельник опубликовало издание Denník N, "Европейская правда"

Детали: Почти 40% словаков хотят, чтобы конфликт в Украине завершился "временным миром без победы одной из сторон".

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33% словаков желают победы Украине, 14% приветствовали бы победу России, а еще 14% респондентов ответили на вопрос, что не знают или что им безразлично.

Победы России больше всего желают избиратели сильнейшей правительственной партии премьер-министра Роберта Фицо Smer-SD, а это почти 35% опрошенных. Лишь 5% избирателей партии Smer желают победы Украине. 34% избирателей внепарламентского движения "Республика", которое было создано в 2021 году путем откола от Народной партии "Наша Словакия" Марьяна Котлебы, хотят победы России.

Однако лишь 5% опрошенных избирателей второй по силе правительственной партии "Голос" желают победы России. Более 25% сторонников партии "Голос" желают победы Украине. Около 19% избирателей Словацкой национальной партии (SNS) хотят победы России. Среди избирателей SNS преобладает ответ "временный мир без победы одной из сторон".

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Совсем другими были ответы избирателей оппозиционных партий. Лишь менее процента избирателей партии "Прогрессивная Словакия" (PS) Михала Шимечки и лишь пять из ста избирателей партии "Свобода и солидарность" (SaS) хотят победы России. 77% избирателей PS и 55% избирателей SaS хотят победы Украины. Минимальное количество сторонников победы России также среди избирателей движения "Словакия" экс-премьер-министра Игоря Матовича.

Доля людей в Словакии, которые желают победы России, растет с возрастом респондентов. "В возрасте от 16 до 24 лет она составляла незначительные четыре процента, в случае самого старшего поколения 65 плюс – до 20 процентов", – сообщил Denník N. Победы Украины желают 43% самых молодых респондентов и лишь 27% респондентов самой старшей возрастной группы.

Напомним:

Темы: СловакияопросвойнаРосcия
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