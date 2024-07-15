Эксразведчика Червинского выпустят под залог в 9 млн

Эксразведчик Роман Червинский 15 июля будет отпущен под залог в размере 9 миллионов гривен. Он был под арестом с апреля 2023 года.

Источник: адвокаты Червинского, "Суспільне"

Детали: До внесения залога Червинский будет под стражей. Такое решение принял апелляционный суд Кропивницкого.

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Адвокат написал, что разведчику назначили залог в размере 9 миллионов гривен. Он отметил, что судебное разбирательство длилось семь часов, а 27 народных депутатов и еще 51 человек изъявили желание взять Червинского на поруки.

Предыстория:

20 апреля 2023 года УП рассказала в своем материале о том, что СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".

21 апреля 2023 года Червинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.

А уже 24 апреля Служба безопасности Украины задержала Червинского. Суд арестовал его.

Сам экс-разведчик заявил о политическом давлении, дело он считает сфальсифицированным.

В декабре 2023 года Червинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

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