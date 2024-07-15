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Эксразведчика Червинского выпустят под залог в 9 млн

Татьяна ОлейникПонедельник, 15 июля 2024, 22:26
Эксразведчика Червинского выпустят под залог в 9 млн
РОМАН ЧЕРВИНСКИЙ В ЗАЛЕ СУДА. ФОТО: УП

Эксразведчик Роман Червинский 15 июля будет отпущен под залог в размере 9 миллионов гривен. Он был под арестом с апреля 2023 года.

Источник: адвокаты Червинского, "Суспільне"

Детали: До внесения залога Червинский будет под стражей. Такое решение принял апелляционный суд Кропивницкого.

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Адвокат написал, что разведчику назначили залог в размере 9 миллионов гривен. Он отметил, что судебное разбирательство длилось семь часов, а 27 народных депутатов и еще 51 человек изъявили желание взять Червинского на поруки.

Предыстория:

  • 20 апреля 2023 года УП рассказала в своем материале о том, что СБУ завела дело на украинских военных, которые собирались угнать российский самолет. Одним из них является бывший сотрудник Главного управления разведки Роман Червинский. Он стал известен благодаря так называемому "вагнергейту".
  • 21 апреля 2023 года Червинскому объявили подозрение по статье "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий". По версии следствия, его самовольные действия привели к ракетному обстрелу врагом аэродрома в Кировоградской области.
  • А уже 24 апреля Служба безопасности Украины задержала Червинского. Суд арестовал его.
  • Сам экс-разведчик заявил о политическом давлении, дело он считает сфальсифицированным. 
  • В декабре 2023 года Червинскому объявили подозрение в попытке завладеть 100 тысяч долларов США, выдавая себя за чиновника Государственной фискальной службы.

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Темы: суд
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