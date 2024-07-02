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Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт F-16 для Украины

Ольга ГлущенкоВторник, 2 июля 2024, 00:26
Нидерланды завершили оформление разрешения на экспорт F-16 для Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что выдано разрешение на экспорт 24 истребителей F-16 Украине.

Источник: Оллонгрен в письме в Палату представителей, Укринформ

Дословно: "22 декабря 2023 года и 5 февраля 2024 года Палата была проинформирована о развитии событий по подготовке и доставке в Украину 24 голландских F-16. В дополнение к предварительной информации о поставках товаров военного назначения в Украину от 13 июня, я также от имени Министра иностранных дел и Министра внешней торговли и развития сотрудничества сообщаю, что вскоре состоится поставка первых самолетов.

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Информируем Палату, что необходимое разрешение на экспорт военной техники в Украину выдано".

Детали:В частности отмечается, что Нидерланды "вскоре начнут поставку первого самолета F-16" в Украину, но точная дата не называется., но точная дата не называется. Палату представителей проинформируют об этом конфиденциально.

Что предшествовало: 22 декабря глава правительства Нидерландов Марк Рютте сообщил, что его страна приняла решение начать подготовку к передаче Украине первых 18 истребителей F-16.

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Также Нидерланды сообщили, что направят 18 истребителей F-16 в Румынию для подготовки украинских пилотов.

В феврале стало известно, что Министерство обороны Нидерландов готовит еще 6 истребителей F-16, которые будут доставлены в Украину. Таким образом, общее количество самолетов, которые Нидерланды пообещали передать Украине, возросло до 24.

Темы: НидерландыУкраинаистребители
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