Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сбор на покупку комплекса тяжелого дрона для 48 ОШБ

Орбан анонсировал "первые шаги" к миру во время своего визита в Киев

Ирина Балачук, Кристина БондареваВторник, 2 июля 2024, 09:42
Орбан анонсировал первые шаги к миру во время своего визита в Киев
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из Facebook

Накануне своего визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Орбна М1, которое цитирует издание Index

Детали: Интервью состоялось вечером 1 июля. На вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине, Орбан ответил, что первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.

Реклама:

"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", − сказал глава венгерского правительства, после чего стало известно о его визите в украинскую столицу.

Орбан также отметил, что американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне. Он считает, что ЕС придется готовиться к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом.

"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?" − сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Виктор Орбан прибыл в Киев утром 2 июля. Кортеж венгерского премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии.
  • У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками. Представитель венгерского правительства подтвердил, что важнейшей темой дискуссии станет возможность создания мира.
  • В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
  • Тогда "ЕвроПравде" стало известно, что венгерский лидер на следующей (то есть уже на этой) неделе может встретиться с Зеленским, возможно, в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.

Темы: ОрбанУкраинамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США выделили Польше $2 млрд на закупку истребителей F-35, ЗРК Patriot и танков Abrams

ISW: Россия хочет снять с себя ответственность за обстрел "Охматдета" 

Байден отреагировал на ракетный удар по Украине: усиление ПВО и встреча с Зеленским

В Белом доме пообещали "сильный набор сигналов и сообщений господину Путину"

Орбан после встречи с Путиным направил ЕС циничное письмо о "мире для Украины"

обновленоМассированный ракетный удар РФ: погибли 37 человек, ранены – 170

Все новости...
Орбан
Орбан уже приехал в Киев
Орбан приедет в Киев во вторник – СМИ
Стефанишина: Правительство Орбана – специфическая группа людей, но мы видим успех
Последние новости
09:38
Евро-2024Сборная Испании — сборная Франции: анонс первого полуфинала ЧЕ
09:32
После удара по "Охматдету" ВООЗ ожидает роста количества погибших из-за атак РФ на медучреждения - NYT
09:29
Разбор завалов "Охматдета": спасатели добрались до подвала
09:24
США дадут второй кредит Польше на $2 млрд для модернизации войска
09:14
Жители крупнейших региональных рынков новых легковушек приобрели меньше автомобилей, чем в прошлом году
08:51
Зеленский проинформировал Трюдо об ударе по "Охматдету" и потребности Украины в ПВО
08:36
Россияне увеличили количество атак на Купянском направлении, на Покровском отбито 43 штурма
08:31
Белый дом не слышал от союзников НАТО беспокойств относительно кандидатуры Байдена
08:30
В России заявили об атаке беспилотников: ограничили полеты в двух аэропортах
08:15
CNN: Проект решения саммита НАТО отмечает необратимость вступления Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: