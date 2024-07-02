Орбан анонсировал "первые шаги" к миру во время своего визита в Киев

Накануне своего визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Орбна М1, которое цитирует издание Index

Детали: Интервью состоялось вечером 1 июля. На вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине, Орбан ответил, что первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.

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"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", − сказал глава венгерского правительства, после чего стало известно о его визите в украинскую столицу.

Орбан также отметил, что американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне. Он считает, что ЕС придется готовиться к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом.

"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?" − сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.

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