Орбан анонсировал "первые шаги" к миру во время своего визита в Киев
Накануне своего визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Орбна М1, которое цитирует издание Index
Детали: Интервью состоялось вечером 1 июля. На вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине, Орбан ответил, что первые шаги для содействия миру сделают уже 2 июля.
"Если вы посмотрите завтрашнюю прессу, вы уже увидите первые шаги", − сказал глава венгерского правительства, после чего стало известно о его визите в украинскую столицу.
Орбан также отметил, что американцев нельзя оставлять в стороне, когда речь идет о будущем ЕС и о российско-украинской войне. Он считает, что ЕС придется готовиться к ситуации, что рано или поздно россияне и американцы договорятся друг с другом.
"Где здесь будет Европа? Кто будет представлять ваши интересы? А какие ваши интересы?" − сказал он, добавив, что венгерское председательство не может ответить на эти вопросы самостоятельно.
Предыстория:
- Виктор Орбан прибыл в Киев утром 2 июля. Кортеж венгерского премьера из многочисленных авто прибыл к посольству Венгрии.
- У него запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским и другими топ-чиновниками. Представитель венгерского правительства подтвердил, что важнейшей темой дискуссии станет возможность создания мира.
- В конце прошлой недели Орбан и Зеленский пересекались на полях саммита лидеров ЕС в Брюсселе.
- Тогда "ЕвроПравде" стало известно, что венгерский лидер на следующей (то есть уже на этой) неделе может встретиться с Зеленским, возможно, в Украине, чтобы сделать шаг к налаживанию отношений между Киевом и Будапештом под давлением со стороны ЕС.