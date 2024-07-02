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В Госдепе заявили, что Украину на саммите НАТО ждут "хорошие новости" по ПВО

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 2 июля 2024, 19:39
В Госдепе заявили, что Украину на саммите НАТО ждут хорошие новости по ПВО
ФОТО: GETTY IMAGES

Ожидается, что Украина получит "хорошие новости" в своем стремлении получить больше систем противовоздушной обороны на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

Источник: высокопоставленный представитель Государственного департамента США, "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: "Мы надеемся, что сможем успеть до саммита и сделать некоторые новые объявления по противовоздушной обороне", – сказал чиновник на условиях анонимности.

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"Вы слышали, что украинцы стремятся получить дополнительные Patriot или подобные системы. И я думаю, что у нас будут дополнительные хорошие новости для них на этом фронте", – отметил он.

Чиновник не предоставил никаких других подробностей.

Украинские чиновники уже несколько месяцев призывают партнеров предоставить больше систем противовоздушной обороны для защиты от частых ракетных и беспилотных атак со стороны российских войск.

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил во вторник, что Соединенные Штаты вскоре объявят о предоставлении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности на сумму 2,3 миллиарда долларов, которая будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для систем ПВО Patriot и других систем противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты решили предоставлять приоритет поставке зенитных ракет Украине перед другими государствами, которые разместили соответствующие заказы. Речь идет, в частности, о ракетах к Patriot и NASAMS.

Темы: СШАНАТОУкраинаПВО
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