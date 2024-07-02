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Лукашенко может отпустить на свободу тяжелобольных политзаключенных

Иванна Костина, Анастасия ПроцВторник, 2 июля 2024, 22:35
Лукашенко может отпустить на свободу тяжелобольных политзаключенных
Лукашенко. Иллюстративное фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намекнул, что вскоре на свободу могут выйти некоторые оппоненты его режима.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на государственное агентство Беларуси "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Не удивляйтесь, если через несколько дней на свободу выйдут очень тяжелобольные (как о них пишут) наши, которые не успели убежать и находятся в местах не столь отдаленных, которые ломали, крышевали страну в 2020 году", – сказал Лукашенко.

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По его словам, это действительно тяжелобольные люди преимущественно с раковыми заболеваниями.

"Мы по-человечески подходим и относимся ко всем", – заявил Лукашенко.

По состоянию на конец мая, по данным правозащитного центра "Весна", известно о более 90 политзаключенных, состояние здоровья которых тяжелое. Также за решеткой находятся 65 политзаключенных старше 60 лет, многие из которых имеют серьезные проблемы со здоровьем.

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По состоянию на 2 июля в Беларуси признаны политическими заключенными 1409 человек.

Весной Лукашенко намекнул, что белорусские службы могут надавить на белорусов-оппонентов режима, выехавших за границу, мерами против их родственников внутри страны.

Темы: БеларусьЛукашенко
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