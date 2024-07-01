Кремлю привиделось, что Украина стягивает войска к границе с Беларусью

В Кремле отреагировали заявления белорусских чиновников о том, что Украина якобы стягивает войска к границе с Беларусью, назвав это "поводом для беспокойства Москвы".

Источник: российское пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского правителя Дмитрия Пескова

Прямая речь Пескова: "Беларусь − это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому, конечно, это причины для беспокойства не только Минска, но и Москвы, ибо мы действительно союзники и партнеры".

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Почему это важно: Россия использует территорию Беларуси на протяжении всего полномасштабного вторжения − российские военные вторглись на территорию Украины в том числе и с территории Беларуси, также с территории РБ Россия неоднократно атаковала Украину ракетами.

Территорию Беларуси Путин использовал для тренировки и лечения своих вояк, для переброски оружия и техники.

Именно на территориях Беларуси, которые граничат с Украиной и Польшей, Россия проводит совместные с войсками РБ военные учения, в частности, и по использованию тактического ядерного оружия.

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Глава Кремля Владимир Путин среди прочего свое полномасштабное вторжение в Украину объяснял тем, что Украина якобы готовилась напасть на Россию. Ему поддакивал самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и даже обещал показать какие-то карты, откуда готовилось нападение, но так этого и не сделал.

Вместо этого за более чем 2 года российского полномасштабного вторжения в Украину Лукашенко много раз заявлял о том, что уже НАТО якобы может напасть на Беларусь. Якобы именно из-за этой мнимой угрозы РБ и проводит свои многочисленные военные учения у границ других стран и даже расположила на своей территории российское ядерное оружие.

Вполне вероятно, что новые заявления о якобы стягивании украинских войск к границе с Беларусью Москва может использовать либо для провокаций, либо для оправдания каких-то своих следующих кровавых шагов в своей агрессии против Украины.

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