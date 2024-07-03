Зеленский хочет, чтобы Трамп показал свой план "быстрого конца войны"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен сегодня же изложить свой план быстрого завершения войны с Россией, если у него такой есть.

Источник: Зеленский сказал в интервью Bloomberg Television в Киеве в среду, сообщает "Европейская правда"

Детали: Глава государства предупредил, что любое мирное предложение должно избегать нарушения суверенитета Украины.

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"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня... Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность – мы хотим быть готовыми к этому, мы хотим знать", – заявил президент Украины.

Зеленский пожаловался на задержки в поставках оружия от западных союзников и сказал, что "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы выслушать предложения его команды.

"Они не могут планировать мою жизнь, жизнь наших людей и наших детей. Мы хотим понять, будем ли мы иметь в ноябре мощную поддержку США или будем совсем одни", – добавил глава государства.

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Зеленский отверг мнение о том, что украинские и российские войска зашли в тупик на поле боя. Он отметил, что украинские военные имеют лучшие позиции с точки зрения живой силы, чем это было несколько месяцев назад, и новое наступление – это вопрос вооружения их бригад.

И хотя Зеленский высоко оценил пакет помощи в размере 61 млрд долларов, одобренный Конгрессом США в этом году после шестимесячной задержки, он сказал, что военная техника слишком долго добирается до фронта.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы имеем очень, очень, очень долгое ожидание", – сказал Зеленский.

Бывший президент США Дональд Трамп, который опережает в опросах президента Джо Байдена перед ноябрьскими выборами, похвастался, что способен закончить войну в Украине до своей инаугурации в январе.

Во время телевизионных дебатов на прошлой неделе Трамп осудил миллиарды долларов, потраченные на оборону Украины, заявив, что Киев "не выиграет войну".

По данным издания Politico, в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем" для прекращения российско-украинской войны, которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.