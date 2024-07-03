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Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Кристина Бондарева, Алена МазуренкоСреда, 3 июля 2024, 15:45
Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины
Дик Схооф, фото: rijksoverheid.nl

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, который возглавил правительство после победы ультраправых на выборах, рассказал о первом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заверил в дальнейшей поддержке Киева.

Источник: Схооф в соцсети Х (Twitter), "Европейская правда"

Детали: В своем сообщении он отметил, что во время этого общения Зеленский поздравил новое правительство Нидерландов, а оно, в свою очередь, подтвердило твердую поддержку Украины со стороны своей страны.

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"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово против российской агрессии, чего бы это ни стоило и сколько бы это ни потребовало", - заявил Схооф.

Также в ходе разговора обсудили предстоящий саммит НАТО, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, где премьер-министр с нетерпением ожидает личной встречи с президентом Зеленским.

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Грета Вилдерса.

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Однако, по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схоф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.

Также во вторник стало известно, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

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Темы: НидерландыУкраина
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