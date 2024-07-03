Новый премьер Нидерландов заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Украины

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, который возглавил правительство после победы ультраправых на выборах, рассказал о первом разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, в котором он заверил в дальнейшей поддержке Киева.

Источник: Схооф в соцсети Х (Twitter), "Европейская правда"

Детали: В своем сообщении он отметил, что во время этого общения Зеленский поздравил новое правительство Нидерландов, а оно, в свою очередь, подтвердило твердую поддержку Украины со стороны своей страны.

Реклама:

"Мы будем продолжать поддерживать Украину политически, военно и финансово против российской агрессии, чего бы это ни стоило и сколько бы это ни потребовало", - заявил Схооф.

Также в ходе разговора обсудили предстоящий саммит НАТО, запланированный на следующую неделю в Вашингтоне, где премьер-министр с нетерпением ожидает личной встречи с президентом Зеленским.

Новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и другие члены правительства 2 июля приняли присягу. Новое нидерландское правительство было сформировано после безоговорочной победы на выборах ультраправой Партии свободы Грета Вилдерса.

ВИДЕО ДНЯ

Однако, по итогам коалиционных договоренностей важные для Украины должности главы МИД и министра обороны не достались представителям ультраправой Партии свободы. Дик Схоф, бывший босс нидерландской разведки, не принадлежит ни к одной политической партии.

📞: I just had a first conversation with President @ZelenskyyUA of Ukraine. He offered his congratulations on the new Dutch government, and I assured him that the Netherlands’ support for his country is rock solid; we will continue to support Ukraine politically, militarily and… — Dick Schoof (@MinPres) July 3, 2024

Также во вторник стало известно, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

Читайте также: С ультраправыми, но не против Украины: почему "правительство Вилдерса" не сделает Нидерланды пророссийскими