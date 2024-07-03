На Харьковском направлении враг пытается наращивать темпы наступления

На Харьковском направлении российские оккупанты пытаются наращивать темпы наступательных действий, враг также осуществил переброску подразделений с Купянского направления.

Источник: представитель отдела коммуникаций оперативно-тактической группировки войск "Харьков" полковник Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона, цитирует "Интерфакс-Украина"



Прямая речь: "На нашем направлении враг пытается наращивать темпы наступательных действий. Пытается вклиниваться в оборону наших войск или возобновить утраченное положение.

Ставя целью прорыв нашей обороны, противник в очередной раз провел замену ударных частей, штурмовые загоны которых полностью утратили боеспособность. И продолжают штурмовать Силы обороны".



Детали: Саранцев указал, что с начала суток 3 июля было отбито 6 атак врага в районе Волчанска и Липцев.

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Офицер подчеркнул, что россияне вынуждены вводить резервы или осуществлять перемещение войск с других направлений. Спикер напомнил, что противник переместил в Волчанск три штурмовые группы из состава 138 отдельной мотострелковой бригады 6-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

В район н.п. Глибоке противник осуществил переброску групп из состава первого мотострелкового батальона. Эти подразделения были перекинуты с другого направления - в частности, Купянского, сообщил Саранцев.