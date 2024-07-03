Россияне сбросили 4 авиабомбы на поселок Слатино: возник пожар
Среда, 3 июля 2024, 23:19
Вечером 3 июля российские оккупанты сбросили 4 авиабомбы на поселок Слатино Дергачевской громады Харьковской области.
Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты сбросили на Слатино 4 авиабомбы (тип устанавливается).
Реклама:
В результате ударов в разных районах поселка повреждено не менее 10 домов, в том числе многоквартирных, и еще несколько объектов гражданской инфраструктуры. Данные о пострадавших не поступали.
Возник пожар на фермерском хозяйстве, сейчас его локализуют подразделения ГСЧС".