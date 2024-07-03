Россияне сбросили 4 авиабомбы на поселок Слатино: возник пожар

Вечером 3 июля российские оккупанты сбросили 4 авиабомбы на поселок Слатино Дергачевской громады Харьковской области.

Источник: начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты сбросили на Слатино 4 авиабомбы (тип устанавливается).

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В результате ударов в разных районах поселка повреждено не менее 10 домов, в том числе многоквартирных, и еще несколько объектов гражданской инфраструктуры. Данные о пострадавших не поступали.

Возник пожар на фермерском хозяйстве, сейчас его локализуют подразделения ГСЧС".