Уникальная спецоперация: защитники спасли из оккупации морпеха, который больше года был в плену

Отряд специальной разведки ВМС ВСУ "Ангелы" провел многоэтапную спецоперацию и эвакуировал с временно оккупированной территории Украины морского пехотинца, который более полутора лет провел в российском плену.

Источник: ВМС ВСУ

Дословно: "Морпех, выполняя задание, попал в российский плен, где провел около полутора лет. За это время он неоднократно становился жертвой и свидетелем пыток и издевательств над украинскими пленными.

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С первых дней, как Александр попал в плен, военнослужащие Отряда специальной разведки Военно-Морских Сил ВСУ "Ангелы" искали варианты, как вернуть морпеха обратно. А еще всячески поддерживали его мать Ольгу, которая работает учительницей украинского языка".

Детали: Для освобождения морпеха было привлечено очень много сил. В результате сложной и многоэтапной операции "Ангелам" удалось провести успешную эвакуацию и вернуть 29-летнего морского пехотинца.

Из соображений безопасности, детали операции не раскрываются.

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Сообщается, что командующий ВМС ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа лично контролировал проведение операции на всех ее этапах.

Морпех стал 69-м человеком, которого "Ангелы" успешно эвакуировали на подконтрольную Украине территорию. Однако, кроме непосредственно эвакуации из подконтрольных российским оккупантам территорий, отряд выполняет довольно широкий спектр задач.

Командование ВМС также выразило большую благодарность министру иностранных дел Дмитрию Кулебе за содействие в проведении данной операции.