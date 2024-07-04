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Прогноз на пятницу: на востоке сильная жара, на Левобережье ожидаются грозы

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 июля 2024, 16:09
Прогноз на пятницу: на востоке сильная жара, на Левобережье ожидаются грозы
иллюстративное фото Usplash

В пятницу 5 июля в Украине ожидается жаркая погода, днем в большинстве районов Левобережья грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: В пятницу будет облачно с прояснениями.

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Ночью в Украине, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь, днем в большинстве районов Левобережья кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 13-18°, днем 22-27°.

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На остальной территории ночью 18-23°, днем 28-33°, на востоке страны местами сильная жара 35-37°.

Что предшествовало: Дневные максимумы в некоторых областях 3 июля снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня.

 

Темы: погода
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