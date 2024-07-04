Прогноз на пятницу: на востоке сильная жара, на Левобережье ожидаются грозы
В пятницу 5 июля в Украине ожидается жаркая погода, днем в большинстве районов Левобережья грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Источник: Укргидрометцентр
Детали: В пятницу будет облачно с прояснениями.
Ночью в Украине, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь, днем в большинстве районов Левобережья кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 13-18°, днем 22-27°.
На остальной территории ночью 18-23°, днем 28-33°, на востоке страны местами сильная жара 35-37°.
Что предшествовало: Дневные максимумы в некоторых областях 3 июля снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этого дня.