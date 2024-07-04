Госдума РФ приняла закон, обязывающий депутатов и сенаторов согласовывать поездки за границу

Госдума приняла "в первом чтении и в целом" закон о согласовании депутатами своих выездов за границу.

Источник: "Meduza"

Дословно: "Документ вносит изменения в федеральный закон "О статусе сенатора РФ и статусе депутата Государственной Думы ФС РФ" и предусматривает, что полномочия сенаторов и депутатов, не согласовавших своих поездок за границу, могут быть прекращены досрочно.

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Порядок и сроки согласования отдельно установят советы Госдумы и Совета Федерации. Сам закон вступает в силу со дня его официального опубликования".

Детали: По словам председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, "это решение продиктовано вопросами безопасности, как государства, так и самих выезжающих за границу", поскольку "киевский режим" вынес в отношении ряда депутатов приговоры с длительным сроком лишения свободы.

Также Пискарев добавил, что это решение продиктовано обеспечением безопасности государства, "поскольку все депутаты Госдумы и сенаторы по факту занимаемой должности имеют допуск к гостайне".

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Кроме того, издание со ссылкой на "ТАСС" пишет, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос о запрете депутатам выезжать за пределы России в течение определенного срока после окончания их полномочий.