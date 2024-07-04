В Ворохте на Прикарпатье местные напали на блокпост ТЦК, потому что тот "отпугивал туристов"

В Ивано-Франковском ТЦК заявили о нападении местного населения на их блокпост и об избиении машины сотрудника из-за того, что это отпугивало приезжих, которые едут на курорт.

Источник: Ивано-Франковский ТЦК в Facebook

Дословно: "Ситуация следующая: на въезде в Ворохту стоит блокпост, который проверяет документы. Поэтому местные жители заявляют, что на курорт не едут лица, избегающие своего конституционного долга службы в армии".

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Детали: Как утверждают в ТЦК, 4 июля жители Ворохты начали конфликт и напали на военнослужащего ТЦК и побили его машину. Сообщается, что военнослужащий был ранен и воевал.

В ТЦК отметили, что им не понятно, против чего протестуют местные жители.

Вместе с тем, блокпост в Ворохте был убран. В то же время в ТЦК пообещали, что продолжат проверять документы всех приезжающих.

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Что предшествовало: В июне помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев в комментарии "Украинской правде" сообщил, что пограничники усиленно работают в туристических районах Франковщины и Буковины на основании приказов комендантов этих областей о дополнительных ограничительных мерах, связанных с военным положением.