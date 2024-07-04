Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне

Российские оккупанты атаковали беспилотником двух гражданских в Херсоне, в результате чего те получили ранения различной тяжести.

Источник: сообщение Херсонской областной государственной администрации

Дословно: "Российские военные атаковали с беспилотника двух гражданских в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали мужчины, 61 и 65 лет".

Реклама:

Детали: Сообщается, что у обоих пострадавших взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

Один пострадавший получил ранения лица, грудной клетки и живота, другой - предплечья и ноги.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ