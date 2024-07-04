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Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне

Александр ШумилинЧетверг, 4 июля 2024, 19:28
Оккупанты ударили дроном по двум гражданским в Херсоне
скриншот

Российские оккупанты атаковали беспилотником двух гражданских в Херсоне, в результате чего те получили ранения различной тяжести.

Источник: сообщение Херсонской областной государственной администрации

Дословно: "Российские военные атаковали с беспилотника двух гражданских в Херсоне. Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали мужчины, 61 и 65 лет".

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Детали: Сообщается, что у обоих пострадавших взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии.

Один пострадавший получил ранения лица, грудной клетки и живота, другой - предплечья и ноги. 

Предыстория:

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  • Ранее российские военные атаковали беспилотником жителя поселка Антоновка на Херсонщине: раненого мужчину госпитализировали.

Темы: Херсон
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