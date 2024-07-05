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Reuters: НАТО примет решение по стандартизации артиллерийских снарядов на саммите

Кристина Бондарева, Анастасия ПроцПятница, 5 июля 2024, 10:37
Reuters: НАТО примет решение по стандартизации артиллерийских снарядов на саммите
Иллюстративное фото: Getty Images

Агентство Reuters от представителя НАТО узнало, на саммите в Вашингтоне впервые объявят обязательства по оборонной промышленности, в частности стандартизации боеприпасов, чтобы сделать снаряды взаимозаменяемыми на поле боя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: НАТО обеспечивает соблюдение стандартов для снарядов, используемых стрелковым оружием, таким как штурмовые винтовки. Это позволяет членам Альянса использовать боеприпасы друг друга. Однако с артиллерийскими снарядами все не так просто.

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Хотя существует стандарт НАТО для артиллерийских боеприпасов, его внедрение является добровольным, и отсутствие соблюдения этого стандарта привело к фрагментации рынка и препятствует потоку поставок.

Четырнадцать стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, а это означает, что существуют различные типы 155-миллиметровых боеприпасов.

"Украина показала, что наша стандартизация была хорошей на бумаге, но не такой хорошей на поле боя", – сказал представитель НАТО, имея в виду такие боеприпасы, как 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

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По словам артиллерийских экспертов, различные боеприпасы могут использоваться во всех гаубицах, но операторы должны учитывать спецификацию снарядов при их загрузке в оружие, иначе они рискуют промахнуться мимо цели на 50 или 60 метров.

Технические характеристики занесены в таблицы, которыми пользуются операторы, но официальные лица говорят, что компании иногда не предоставляют всех необходимых данных – и НАТО стремится изменить эту ситуацию. Альянс также стремится к более общим стандартам, что будет означать более простые и короткие таблицы.

"Мир, в котором существовал бы один стандартизированный боеприпас НАТО, где все члены Альянса производили бы одинаковые патроны, был бы гораздо проще для военного командования", – сказал представитель НАТО.

"Потому что тогда у вас не было бы никаких сомнений в том, что все используют один и тот же боеприпас. Вы могли бы взять боеприпасы из этого хранилища и переместить их к этим гаубицам, и это был бы самый эффективный способ ведения дел", – добавил он.

Однако НАТО может столкнуться с оппозицией со стороны производителей боеприпасов, поскольку такой шаг может повысить конкуренцию и снизить цены.

Напомним, недавно СМИ сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

Кроме того, обсуждается создание должности спецпредставителя в Киеве для контроля за международной координацией поставок оружия и учений для украинских Вооруженных сил под эгидой НАТО.

Темы: НАТОоружие
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