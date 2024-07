Посол США о ракетном ударе РФ по Украине: Бездушная агрессия и полное пренебрежение к человеческой жизни

Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку России по Украине утром 8 июля, указав, что это свидетельствует о "бездушной агрессии" РФ.

Источник: Бринк в соцсети в X, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность".

Реклама:

As leaders gather for @NATO’s 75th anniversary, Russia launched 40 missiles across Ukraine. This callous aggression - a total disregard for human life, jeopardizing European & Transatlantic security - is why leaders will make significant security commitments to Ukraine this week. pic.twitter.com/gQZuDsEezU