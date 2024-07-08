Посол США о ракетном ударе РФ по Украине: Бездушная агрессия и полное пренебрежение к человеческой жизни
Посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на массированную ракетную атаку России по Украине утром 8 июля, указав, что это свидетельствует о "бездушной агрессии" РФ.
Источник: Бринк в соцсети в X, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Эта бездушная агрессия - полное пренебрежение к человеческой жизни, которая ставит под угрозу европейскую и трансатлантическую безопасность".
As leaders gather for @NATO’s 75th anniversary, Russia launched 40 missiles across Ukraine. This callous aggression - a total disregard for human life, jeopardizing European & Transatlantic security - is why leaders will make significant security commitments to Ukraine this week. pic.twitter.com/gQZuDsEezU— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2024
Детали: По ее словам, в то время как лидеры стран-членов Альянса собираются отметить 75-ю годовщину НАТО, РФ запустила 40 ракет по Украине.
Она указала, что именно поэтому на этой неделе лидеры членов НАТО возьмут на себя значительные обязательства по безопасности Украины.
Что предшествовало:
- Ранее киевский мэр и директор "Охматдета" заявили о попадании в один из корпусов больницы в результате ракетной атаки РФ.
- Киевская городская власть в настоящее время подтвердила гибель 10 человек в результате утренней ракетной атаки.
- Также Россия 8 июля нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу и Днепру, в результате атаки погибли 11 человек, еще 43 пострадали.
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