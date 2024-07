Посол США про ракетний удар РФ по Україні: Бездушна агресія і повна зневага до людського життя

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні вранці 8 липня, вказавши, що це свідчить про "бездушну агресію" РФ.

Джерело: Брінк у соцмережі у X, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку".

As leaders gather for @NATO’s 75th anniversary, Russia launched 40 missiles across Ukraine. This callous aggression - a total disregard for human life, jeopardizing European & Transatlantic security - is why leaders will make significant security commitments to Ukraine this week. pic.twitter.com/gQZuDsEezU