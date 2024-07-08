Посол США про ракетний удар РФ по Україні: Бездушна агресія і повна зневага до людського життя
Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні вранці 8 липня, вказавши, що це свідчить про "бездушну агресію" РФ.
Джерело: Брінк у соцмережі у X, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку".
As leaders gather for @NATO’s 75th anniversary, Russia launched 40 missiles across Ukraine. This callous aggression - a total disregard for human life, jeopardizing European & Transatlantic security - is why leaders will make significant security commitments to Ukraine this week. pic.twitter.com/gQZuDsEezU— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) July 8, 2024
Деталі: За її словами, в той час як лідери країн-членів Альянсу збираються відзначити 75-ту річницю НАТО, РФ запустила 40 ракет по Україні.
Вона вказала, що саме тому цього тижня лідери членів НАТО візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України.
Що було раніше:
- Раніше київський мер та директор "Охматдиту" заявили про влучання в один з корпусів лікарні внаслідок ракетної атаки РФ.
- Київська міська влада на цей час підтвердила загибель 10 людей внаслідок ранкової ракетної атаки.
- Також Росія 8 липня завдала масованого ракетного удару по Кривому Рогу та Дніпру, внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 43 постраждали.
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