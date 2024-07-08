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Посол США про ракетний удар РФ по Україні: Бездушна агресія і повна зневага до людського життя

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловПонеділок, 8 липня 2024, 13:50
Посол США про ракетний удар РФ по Україні: Бездушна агресія і повна зневага до людського життя
Бріджит Брінк, фото: Getty Images

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масовану ракетну атаку Росії по Україні вранці 8 липня, вказавши, що це свідчить про "бездушну агресію" РФ.

Джерело: Брінк у соцмережі у X, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ця бездушна агресія – повна зневага до людського життя, яка ставить під загрозу європейську і трансатлантичну безпеку".

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Деталі: За її словами, в той час як лідери країн-членів Альянсу збираються відзначити 75-ту річницю НАТО, РФ запустила 40 ракет по Україні.

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Вона вказала, що саме тому цього тижня лідери членів НАТО візьмуть на себе значні зобов'язання щодо безпеки України.

Що було раніше:

  • Раніше київський мер та директор "Охматдиту" заявили про влучання в один з корпусів лікарні внаслідок ракетної атаки РФ.
  • Київська міська влада на цей час підтвердила загибель 10 людей внаслідок ранкової ракетної атаки.
  • Також Росія 8 липня завдала масованого ракетного удару по Кривому Рогу та Дніпру, внаслідок атаки загинули 11 людей, ще 43 постраждали.

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Теми: СШАУкраїнаракетний удар
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