ВВС: Украинцы продвинулись на 30 км вглубь РФ, россияне строят оборону возле Курской АЭС
Заявления российского Минобороны и верифицированные ВВС кадры свидетельствуют, что украинские военные продвинулись примерно на 30 км вглубь территории России в Курской области, а возле Курской АЭС появились новые линии обороны.
Источник: ВВС
Детали: В воскресенье Минобороны РФ заявило, что россияне предотвратили попытки прорыва украинских сил в районах населенных пунктов Толпино и Общий Колодезь Курской области, которые расположены примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы. ВВС называет это очевидным признанием того, что Силы обороны Украины продвинулись вглубь Курского пограничного района.
Кадры, опубликованные в интернете и подтвержденные BBC, также показали российский удар возле села Левшинка, примерно в 25 км от границы.
В Сумах, которые граничат с Курской областью, корреспонденты BBC стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров и танков, которые двигались в сторону России. На бронеколоннах были белые треугольные знаки различия, якобы чтобы отличить их от техники, которая используется в самой Украине.
Тем временем появились аэрофотоснимки, на которых видно, как украинские танки используются в боях на территории России, пишет ВВС.
На фотографиях, проанализированных BBC Verify, также видно, как Россия строит новые оборонительные линии вблизи Курской АЭС. Отмечается, что украинские силы продвинулись в пределах 50 км от объекта.
Сравнение спутниковых снимков с того же места в субботу и несколькими днями ранее показывает несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.
Предыстория:
- 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
- 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
- Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
- Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
- В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.