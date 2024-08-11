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ВВС: Украинцы продвинулись на 30 км вглубь РФ, россияне строят оборону возле Курской АЭС

Катерина ТищенкоВоскресенье, 11 августа 2024, 20:32
ВВС: Украинцы продвинулись на 30 км вглубь РФ, россияне строят оборону возле Курской АЭС
расположение населенного пункта Общий Колодезь, о боях возле которого заявляло Минобороны РФ, скриншот Google maps

Заявления российского Минобороны и верифицированные ВВС кадры свидетельствуют, что украинские военные продвинулись примерно на 30 км вглубь территории России в Курской области, а возле Курской АЭС появились новые линии обороны.

Источник: ВВС

Детали: В воскресенье Минобороны РФ заявило, что россияне предотвратили попытки прорыва украинских сил в районах населенных пунктов Толпино и Общий Колодезь Курской области, которые расположены примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы. ВВС называет это очевидным признанием того, что Силы обороны Украины продвинулись вглубь Курского пограничного района.

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Кадры, опубликованные в интернете и подтвержденные BBC, также показали российский удар возле села Левшинка, примерно в 25 км от границы.

В Сумах, которые граничат с Курской областью, корреспонденты BBC стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров и танков, которые двигались в сторону России. На бронеколоннах были белые треугольные знаки различия, якобы чтобы отличить их от техники, которая используется в самой Украине.

Тем временем появились аэрофотоснимки, на которых видно, как украинские танки используются в боях на территории России, пишет ВВС.

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На фотографиях, проанализированных BBC Verify, также видно, как Россия строит новые оборонительные линии вблизи Курской АЭС. Отмечается, что украинские силы продвинулись в пределах 50 км от объекта.

Сравнение спутниковых снимков с того же места в субботу и несколькими днями ранее показывает несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.

Предыстория:

  • 6 августа россияне сообщили о попытках Украины прорваться на территорию Курской области. 7 августа российские пропагандисты и так называемые "военкоры" утверждали, что украинские силы закрепились в приграничной зоне. А правитель России Владимир Путин назвал ситуацию "провокацией".
  • 8 августа российское минобороны подтвердило продвижение украинских военных в двух районах Курской области РФ и заявило, что перебросило к границе резервы и обстреливает ВСУ из авиации.
  • Министерство обороны РФ утром 9 августа выпустило заявление об обстановке в Курской области, где признало, что украинские силы в окрестностях Суджи.
  • Мэр российского города Курчатов Игорь Корпунков, где расположена Курская АЭС, сообщил, что боевые действия ведутся уже за несколько десятков километров от границ города, но призвал жителей не паниковать.
  • В ночь на 10 августа в Брянской, Курской и Белгородской областях России ввели режим контртеррористической операции. Перед этим, на вторые сутки после прорыва границы в Курской области РФ ввели режим чрезвычайной ситуации.

Росcиявойна
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