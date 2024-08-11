ВВС: Украинцы продвинулись на 30 км вглубь РФ, россияне строят оборону возле Курской АЭС

Заявления российского Минобороны и верифицированные ВВС кадры свидетельствуют, что украинские военные продвинулись примерно на 30 км вглубь территории России в Курской области, а возле Курской АЭС появились новые линии обороны.

Источник: ВВС

Детали: В воскресенье Минобороны РФ заявило, что россияне предотвратили попытки прорыва украинских сил в районах населенных пунктов Толпино и Общий Колодезь Курской области, которые расположены примерно в 25 и 30 км от российско-украинской границы. ВВС называет это очевидным признанием того, что Силы обороны Украины продвинулись вглубь Курского пограничного района.

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Кадры, опубликованные в интернете и подтвержденные BBC, также показали российский удар возле села Левшинка, примерно в 25 км от границы.

В Сумах, которые граничат с Курской областью, корреспонденты BBC стали свидетелями постоянного потока бронетранспортеров и танков, которые двигались в сторону России. На бронеколоннах были белые треугольные знаки различия, якобы чтобы отличить их от техники, которая используется в самой Украине.

Тем временем появились аэрофотоснимки, на которых видно, как украинские танки используются в боях на территории России, пишет ВВС.

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На фотографиях, проанализированных BBC Verify, также видно, как Россия строит новые оборонительные линии вблизи Курской АЭС. Отмечается, что украинские силы продвинулись в пределах 50 км от объекта.

Сравнение спутниковых снимков с того же места в субботу и несколькими днями ранее показывает несколько недавно построенных траншей неподалеку, причем ближайшая примерно в 8 км от станции.

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