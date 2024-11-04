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Зеленский поздравил Санду с победой на выборах

Ирина Балачук, Кристина БондареваПонедельник, 4 ноября 2024, 08:50
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах
Президенты Украины Владимир Зеленский и Молдовы Майя Санду во время встречи в Киеве. Фото иллюстративное с сайта ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Зеленского в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь украинского президента: "Поздравление Майи Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства".

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Детали: Он подчеркнул, что молдаване сделали однозначный выбор – выбрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности".

"Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне", – подытожил Зеленский.

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Предыстория:

  • Майя Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.
  • После победы Санду заявила, что Молдова смогла показать свою волю, хотя и подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы.
  • Майя Санду победила в основном благодаря мощной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.

ЗеленскийМолдова
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