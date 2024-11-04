Зеленский поздравил Санду с победой на выборах
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Зеленского в соцсети Х (Twitter)
Прямая речь украинского президента: "Поздравление Майи Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства".
Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2024
Moldovans have made a clear choice—they chose a path toward economic…
Детали: Он подчеркнул, что молдаване сделали однозначный выбор – выбрали путь "к экономическому росту и социальной стабильности".
"Только настоящая безопасность и мирная, объединенная Европа могут гарантировать каждому человеку и каждой семье уверенность в завтрашнем дне", – подытожил Зеленский.
Предыстория:
- Майя Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над своим оппонентом, выдвиженцем от пророссийских социалистов Александром Стояногло.
- После победы Санду заявила, что Молдова смогла показать свою волю, хотя и подверглась беспрецедентной атаке в истории всей Европы.
- Майя Санду победила в основном благодаря мощной поддержке диаспоры. Подсчет голосов внутри Молдовы подтвердил, что без учета зарубежных избирателей выиграл бы Стояногло.