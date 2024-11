Зеленский поздравил Санду с победой на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой во втором туре выборов президента в Молдове.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост Зеленского в соцсети Х (Twitter)

Прямая речь украинского президента: "Поздравление Майи Санду с победой на президентских выборах в Молдове. Украина поддерживает европейский выбор молдавского народа и готова работать вместе для укрепления нашего партнерства".

Congratulations to @sandumaiamd on winning the presidential election in Moldova. Ukraine supports the European choice of the Moldovan people and stands ready to work together to strengthen our partnership.



