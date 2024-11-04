Радио Свобода: После вторжения РФ предложила Украине "мирное соглашение", которое напоминало требование капитуляции

Журналисты "Радио Свобода" проанализировали проект "мирного соглашения", которое Россия предложила Украине в первые дни полномасштабного вторжения. Документ требовал сокращения украинской армии, отказа от вооружения, признания "Донецкой и Луганской народных республик", восстановления Донбасса за счет Украины, снятия санкций и восстановления советской символики в стране.

Источник: Радио Свобода

Детали: Отмечается, что проект под названием "Договор об урегулировании ситуации в Украине и нейтралитете Украины" датирован 7 марта 2022 года, через 11 дней после того, как Россия начала вторжение, и через неделю после начала переговоров между Украиной и Россией. Он был создан Кремлем и передан во время третьего раунда переговоров в Беларуси.

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"Радио Свобода" получила документ от украинского источника, а российский источник, близкий к переговорам, подтвердил его подлинность.

Дословно: "Если бы украинская власть пошла на эти условия, то это бы превратило Украину в марионеточное образование, с фиктивным нейтральным статусом, с крошечной беззубой армией, без защиты со стороны государств НАТО и без шансов восстановить контроль над Крымом или Донбассом, пришлось бы признать независимость Донецкой и Луганской области в целом, а также больших территорий, которые в то время еще были под контролем Киева".

Детали: Указано, что проект соглашения состоял из 6 страниц и 4 страницы приложений. Россияне прописали там 18 статей, охватывающих различные сферы: параметры нейтралитета Украины (военные и международные обязательства), вопросы границ, гуманитарные вопросы (язык, религия, история), а также снятие санкций с России.

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Кремль требовал сократить украинскую армию до 50 тысяч военных, включая полторы тысячи офицерского состава. Также страна имела бы только четыре корабля, 55 вертолетов и 300 танков.

Кроме этого, Украина должна была обязаться "не разрабатывать, не производить, не покупать и не размещать на своей территории ракетные вооружения" радиусом действия более 250 км. "Радио Свобода" отмечает, что именно такое расстояние отделяет Крымский мост от контролируемого Украиной Гуляйполя.

Также Россия оставляла за собой право в будущем запрещать Украине "любые другие виды вооружения, которые могут быть разработаны в результате научных исследований".

Согласно документу, Украина должна была признать независимость так называемых "Донецкой и Луганской народных республик" в пределах административных границ Донецкой и Луганской областей. Кроме того, по мнению авторов, украинская сторона должна была за свои деньги восстановить инфраструктуру Донбасса, разрушенную с 2014 года.

Среди требований РФ была и отмена всех санкций – как украинских, так и международных, а также отозвать все международные иски, поданные с 2014 года, восстановление всех имущественных прав Украинской православной церкви Московского патриархата и "отменить и больше не вводить любые запреты символики, которая ассоциируется в государствах с победой над нацизмом", что означало фактическую легализацию в Украине советских и коммунистических символов. Россия также настаивала на признании русского языка государственным в Украине.

Напомним: 1 марта 2024 года издание "The Wall Street Journal" сообщило, что проанализировало черновой вариант мирного соглашения между Украиной и Россией от 15 апреля 2022 года, считая, что цели Кремля не очень изменились за два года и он снова хотел бы превратить Украину в нейтральное и уязвимое государство в случае переговоров.

Предыстория:

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