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Мирный договор с Россией может состоять из двух документов – Зеленский

Севгиль Мусаева, Елена РощинаСуббота, 16 апреля 2022, 17:22
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Договор о мире с Российской Федерацией мог бы состоять из двух отдельных документов, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: Владимир Зеленский в интервью украинским онлайн медиа

Прямая речь: "Мирный договор с Россией может состоять из двух документов. Один из них должен касаться гарантий безопасности для Украины, другой непосредственно ее отношений с Российской Федерацией.

Я считаю, это может быть два разных документа. Гарантии безопасности от тех, кто готов к этим гарантиям безопасности. И отдельный документ с Россией.

Москва хотела бы иметь один договор, который содержал бы решение всех вопросов. Однако все не совсем видят себя за столом с РФ. Для них гарантии безопасности для Украины – это один вопрос, а договоренности с РФ – это другой вопрос.

Россия хочет, чтобы все было в одном документе, а люди говорят: извини, видели, что было в Буче, обстоятельства меняются".

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Детали: Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.

Ранее Зеленский констатировал, что разные страны готовы предоставить разные гарантии и помощь Украине, а также что решить все вопросы с Россией одним "пакетом" договоренностей не удастся.

Предыстория:

  • Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля после 8 лет гибридной войны. 28 февраля начались переговоры украинской и российской делегаций по достижению мира. 29 марта украинская делегация в Стамбуле публично озвучила свои предложения РФ по гарантиям безопасности, Крыму и Донбассу. Россия еще не дала ответа на них.
  • Глава российской делегации Владимир Мединский утверждал, что Украина в Стамбуле заявила о готовности выполнить "принципиальные требования" РФ, при этом он ничего не сказал об отводе войск и дал понять, что Кремль не пойдет на компромиссы по Крыму и Донбассу.
  • Новое соглашение о гарантиях безопасности должно стать альтернативой вступления Украины в НАТО, против которого так борется Россия.
  • CNN со ссылкой на несколько источников сообщало, что США и их союзники вряд ли предоставят Украине те гарантии безопасности, которые она хочет, но рассматривают, что именно могут предложить Украине на случай ее отказа от курса на интеграцию в Североатлантический альянс.
  • Германия и Турция выражали готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Великобритания допускала возможность стать гарантом безопасности для Украины, но исключала взятие на себя обязательств, которые имеют члены НАТО в рамках Альянса.

Темы: ЗеленскийРосcиявойнагарантии безопасности
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