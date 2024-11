Террорист-смертник взорвал себя в Пакистане, убив по меньшей мере 24 человека

Террорист-смертник взорвал себя на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана в субботу, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека, среди которых солдаты и железнодорожники, а около 50 человек получили ранения.

Источник: AP

Детали: По информации официальных лиц, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, и несколько человек умерли в больнице. Нападение произошло на вокзале в Кветте, столице провинции Белуджистан. Около 100 пассажиров ожидали поезд до гарнизонного города Равалпинди.

Полиция сообщила, что среди погибших есть около десяти солдат и шесть работников железной дороги.

#BREAKING: 21 killed and over 30 injured in a bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan. Baloch Liberation Army claims responsibility for the attack on Pakistan Army’s unit while they were in Jaffer Express Train. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/ob2on4rJ7M