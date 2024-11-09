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Террорист-смертник взорвал себя в Пакистане, убив по меньшей мере 24 человека

Роман ПетренкоСуббота, 9 ноября 2024, 13:50
Террорист-смертник взорвал себя в Пакистане, убив по меньшей мере 24 человека
скриншот

Террорист-смертник взорвал себя на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана в субботу, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека, среди которых солдаты и железнодорожники, а около 50 человек получили ранения.

Источник: AP

Детали: По информации официальных лиц, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, и несколько человек умерли в больнице. Нападение произошло на вокзале в Кветте, столице провинции Белуджистан. Около 100 пассажиров ожидали поезд до гарнизонного города Равалпинди.

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Полиция сообщила, что среди погибших есть около десяти солдат и шесть работников железной дороги.

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На железнодорожном вокзале есть проходные ворота для проверки наличия взрывчатки, однако есть и несколько других входов, которые не подлежат такой проверке. Чиновники отметили, что "обычно очень трудно предотвратить такие атаки террористов-смертников".

Сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за это нападение. Они заявили, что террорист-смертник нацелился на военнослужащих, которые находились на вокзале.

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