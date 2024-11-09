Террорист-смертник взорвал себя в Пакистане, убив по меньшей мере 24 человека

Террорист-смертник взорвал себя на железнодорожной станции на юго-западе Пакистана в субботу, в результате чего погибли по меньшей мере 24 человека, среди которых солдаты и железнодорожники, а около 50 человек получили ранения.

Источник: AP

Детали: По информации официальных лиц, некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, и несколько человек умерли в больнице. Нападение произошло на вокзале в Кветте, столице провинции Белуджистан. Около 100 пассажиров ожидали поезд до гарнизонного города Равалпинди.

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Полиция сообщила, что среди погибших есть около десяти солдат и шесть работников железной дороги.

#BREAKING: 21 killed and over 30 injured in a bomb blast at Quetta Railway Station in Balochistan. Baloch Liberation Army claims responsibility for the attack on Pakistan Army’s unit while they were in Jaffer Express Train. Casualties likely to increase. pic.twitter.com/ob2on4rJ7M — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024

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На железнодорожном вокзале есть проходные ворота для проверки наличия взрывчатки, однако есть и несколько других входов, которые не подлежат такой проверке. Чиновники отметили, что "обычно очень трудно предотвратить такие атаки террористов-смертников".

#BREAKING: 25 killed in bomb blast at Quetta Railway station in Balochistan by Baloch rebels. CCTV footage shows the moment bomb blast took place targeting Pakistan Army soldiers. Death toll likely to increase. Baloch rebels demand freedom from Pakistan’s illegal occupation. https://t.co/FdGCH50dPd pic.twitter.com/ZDDsCAq9ja — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 9, 2024

Сепаратистская группировка "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за это нападение. Они заявили, что террорист-смертник нацелился на военнослужащих, которые находились на вокзале.