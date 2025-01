Из-за землетрясения в Тибете погибли 95 человек, еще 130 – пострадали

По меньшей мере 95 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в отдаленном регионе Тибета во вторник утром, подземные толчки ощущались в Гималаях, соседних Непале, Бутане и частях северной Индии.

Источник: CNN, Reuters

Детали: По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 9.05 утра по местному времени на глубине 10 километров и сопровождалось многочисленными подземными толчками.

A magnitude 6.8 earthquake rocked the northern foothills of the Himalayas near one of Tibet's holiest cities, killing at least 53 people and shaking buildings in neighboring Nepal, Bhutan and India https://t.co/adrOC4fXx8 pic.twitter.com/DuNbWlbO82