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Из-за землетрясения в Тибете погибли 95 человек, еще 130 – пострадали

Станислав ПогориловВторник, 7 января 2025, 12:26
Из-за землетрясения в Тибете погибли 95 человек, еще 130 – пострадали
Территория, где произошло землетрясение, фото: скриншот с видео ВВС

По меньшей мере 95 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в отдаленном регионе Тибета во вторник утром, подземные толчки ощущались в Гималаях, соседних Непале, Бутане и частях северной Индии.

Источник: CNN, Reuters

Детали: По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 9.05 утра по местному времени на глубине 10 километров и сопровождалось многочисленными подземными толчками.

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"Энергия, высвобожденная тектоническим движением, разрушила дома в отдаленных гималайских деревнях, потрясла соседний тибетский священный город и напугала посетителей базового лагеря на Эвересте", - говорится в сообщении.

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Эпицентр землетрясения в округе Тингри на Тибетском плато, находился недалеко от границы с Непалом, примерно в 50 милях к северу от самой высокой горы мира.

По информации местных властей, по меньшей мере 130 человек получили ранения. Более 1 тысячи домов в округе Тингри были повреждены.

Что предшествовало: Перед этим сообщалось, что в юго-западном китайском районе Тибета на границе с Непалом произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 53 человека, еще 62 были ранены.

землетрясениежертвы
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