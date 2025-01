Землетрясение в Тибете унесло жизни 53 человек, еще 62 пострадали

В юго-западном китайском районе Тибета на границе с Непалом произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 53 человека, еще 62 были ранены.

Дерело: CNN

Детали: Отмечается, что эпицентром землетрясения стал уезд Тингри, входящий в Тибетский автономный район Китая. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 9:05 утра по местному времени и сопровождалось многочисленными подземными толчками.

По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в округе Тингри повреждено более 1 000 домов. Известно о по меньшей мере 53 погибших и 62 пострадавших. Толчки ощущались не только в Китае, но и в соседних Непале и северных регионах Индии.

དིང་རི་ལ་ས་ཡོམ་བྱུང་ནས་མི་༣༦རྐྱེན་འདས་སུ་སོང་བ།At least 35 people have been reported dead after a powerful earthquake in Tingri County of Shigatse City in Tibet. China’s central news confirmed 9 people dead, but on Weibo, several sources confirmed that 36 people have died #Tibet pic.twitter.com/YJYOzp6yDd