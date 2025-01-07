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Землетрясение в Тибете унесло жизни 53 человек, еще 62 пострадали

Анастасия ПроцВторник, 7 января 2025, 09:23
Землетрясение в Тибете унесло жизни 53 человек, еще 62 пострадали
фото: mihujun/Douyin

В юго-западном китайском районе Тибета на границе с Непалом произошло мощное землетрясение, в результате которого погибли 53 человека, еще 62 были ранены.

Дерело: CNN

Детали: Отмечается, что эпицентром землетрясения стал уезд Тингри, входящий в Тибетский автономный район Китая. Как сообщает Геологическая служба США (USGS), землетрясение магнитудой 7,1 произошло в 9:05 утра по местному времени и сопровождалось многочисленными подземными толчками.

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По данным государственного информационного агентства Синьхуа, в округе Тингри повреждено более 1 000 домов. Известно о по меньшей мере 53 погибших и 62 пострадавших. Толчки ощущались не только в Китае, но и в соседних Непале и северных регионах Индии.

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Лидер Китая Си Цзиньпин призвал чиновников приложить максимальные усилия для спасения пострадавших, сведения к минимуму количества жертв и надлежащего обеспечения людей, которые остались без жилья.

землетрясениежертвы
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