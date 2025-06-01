Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, который включает 14 человек, тогда как во время первого раунда переговоров делегация состояла из 12 человек.

Источник: указ на сайте президента

Детали: Возглавляет делегацию, как и ранее, министр обороны Рустем Умеров.

Реклама:

Также в состав делегации вошли:

Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента

Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел

Юрий Ковбаса – представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласованию)

Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ

Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки

Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ

Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны

Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ

Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

В переговорах 16 мая участвовал Алексей Маловацкий, которого нет в нынешнем составе делегации. Вместе с тем, добавлены 3 человека, которые не участвовали в переговорах 16 мая: Фомин, Ковбаса, Острянский.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье днем объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией в Стамбул.

РЕКЛАМА:

Российская делегация, как сообщали пропагандистские СМИ, уже вылетела в Турцию.

По информации источников Anadolu, встреча между украинской и российской делегациями запланирована на 13:00 во дворце "Чираган" – пятизвездочном отеле в Стамбуле.

Предыстория: