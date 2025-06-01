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Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 июня 2025, 18:15
Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, который включает 14 человек, тогда как во время первого раунда переговоров делегация состояла из 12 человек.

Источник: указ на сайте президента

Детали: Возглавляет делегацию, как и ранее, министр обороны Рустем Умеров.

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Также в состав делегации вошли:

  • Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента
  • Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ
  • Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел
  • Юрий Ковбаса – представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласованию)
  • Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ
  • Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки
  • Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ
  • Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины
  • Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны
  • Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ
  • Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ
  • Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ
  • Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.

В переговорах 16 мая участвовал Алексей Маловацкий, которого нет в нынешнем составе делегации. Вместе с тем, добавлены 3 человека, которые не участвовали в переговорах 16 мая: Фомин, Ковбаса, Острянский.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье днем объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией в Стамбул.

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Российская делегация, как сообщали пропагандистские СМИ, уже вылетела в Турцию.

По информации источников Anadolu, встреча между украинской и российской делегациями запланирована на 13:00 во дворце "Чираган" – пятизвездочном отеле в Стамбуле.

Предыстория:

  • 28 мая стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
  • Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично. 30 мая Песков заявил, что российская делегация будет находиться в понедельник утром в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и там покажет свой меморандум.
  • Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
  • Сообщалось, что на новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на 2 июня в Стамбуле (Турция), от РФ поедет та же делегация, которая участвовала в предыдущей встрече и которую президент Владимир Зеленский раскритиковал за низкий уровень.

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