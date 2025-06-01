Зеленский изменил состав делегации для переговоров с РФ в Стамбуле
Президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с Россией в Стамбуле, который включает 14 человек, тогда как во время первого раунда переговоров делегация состояла из 12 человек.
Источник: указ на сайте президента
Детали: Возглавляет делегацию, как и ранее, министр обороны Рустем Умеров.
Также в состав делегации вошли:
- Александр Бевз – советник руководителя Офиса президента
- Александр Дьяков – заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВСУ
- Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел
- Юрий Ковбаса – представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны (по согласованию)
- Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности главнокомандующего ВСУ аппарата главнокомандующего ВСУ
- Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки
- Евгений Острянский – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ
- Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины
- Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны
- Андрей Фомин – начальник отдела международного права – заместитель начальника управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ
- Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба ВСУ
- Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ
- Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ.
В переговорах 16 мая участвовал Алексей Маловацкий, которого нет в нынешнем составе делегации. Вместе с тем, добавлены 3 человека, которые не участвовали в переговорах 16 мая: Фомин, Ковбаса, Острянский.
Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский в воскресенье днем объявил, что украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым отправится на переговоры с Россией в Стамбул.
Российская делегация, как сообщали пропагандистские СМИ, уже вылетела в Турцию.
По информации источников Anadolu, встреча между украинской и российской делегациями запланирована на 13:00 во дворце "Чираган" – пятизвездочном отеле в Стамбуле.
Предыстория:
- 28 мая стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать, какие условия для прекращения огня Россия будет выдвигать в своем проекте "меморандума", заявив, что это нужно обсуждать непублично. 30 мая Песков заявил, что российская делегация будет находиться в понедельник утром в Стамбуле для мирных переговоров с Украиной и там покажет свой меморандум.
- Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нем нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
- Сообщалось, что на новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на 2 июня в Стамбуле (Турция), от РФ поедет та же делегация, которая участвовала в предыдущей встрече и которую президент Владимир Зеленский раскритиковал за низкий уровень.