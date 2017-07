Amnesty International: Розслідуйте, хто вбив Шеремета

Генеральний секретар Amnesty International Саліл Шетті вимагає знайти убивць журналіста Павла Шеремета, якому підклали вибухівку у машину у Києві.

"Рік відтоді, як Павло Шеремет був убитий вибухівкою, закладеною в його машину, – і правосуддя досі немає", – написав він у Twitter.

"Розслідуйте, хто вбив Шеремета", – закликав Шетті.

#Ukraine: one year after journalist Pavel Sheremet was killed by a bomb in his car and still no justice. Investigate #WhoKilledSheremet! pic.twitter.com/7q5lOqSPpf