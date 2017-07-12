Порошенко пропонує долучити до справи Шеремета іноземця – КЗЖ

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Середа, 12 липня 2017, 13:37

Президент Петро Порошенко виступає за те, щоб українським слідчим у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета допоміг іноземний експерт.

Про це повідомив виконавчий директор Комітету захисту журналістів Джоел Саймон під час презентації доповіді КЗЖ у цій справі в Українському кризовому медіа-центрі у Києві 12 липня.

"У нас був шанс зустрітися вчора з президентом Порошенком… Порошенко запропонував нам запросити міжнародно визнаного розслідувача в національну команду… Створити такий механізм було б дуже добре", – сказав він.

Раніше представники Комітету захисту журналістів пропонували українській владі провести незалежне міжнародне розслідування убивства журналіста Павла Шеремета, яке в Україні досі не розкрито, хоча минув рік від скоєння цього злочину.  

Олена Рощенко, УП

Теми: Справа Шеремета убивство ЗМІ медіа Порошенко
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