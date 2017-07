Порошенко пропонує долучити до справи Шеремета іноземця – КЗЖ

Президент Петро Порошенко виступає за те, щоб українським слідчим у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета допоміг іноземний експерт.

Про це повідомив виконавчий директор Комітету захисту журналістів Джоел Саймон під час презентації доповіді КЗЖ у цій справі в Українському кризовому медіа-центрі у Києві 12 липня.

"У нас був шанс зустрітися вчора з президентом Порошенком… Порошенко запропонував нам запросити міжнародно визнаного розслідувача в національну команду… Створити такий механізм було б дуже добре", – сказав він.

In our meeting with @poroshenko the president proposed greater international cooperation to find out #whokilledSheremet pic.twitter.com/VrcKKaKpIm