Порошенко пропонує долучити до справи Шеремета іноземця – КЗЖ
Президент Петро Порошенко виступає за те, щоб українським слідчим у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета допоміг іноземний експерт.
Про це повідомив виконавчий директор Комітету захисту журналістів Джоел Саймон під час презентації доповіді КЗЖ у цій справі в Українському кризовому медіа-центрі у Києві 12 липня.
"У нас був шанс зустрітися вчора з президентом Порошенком… Порошенко запропонував нам запросити міжнародно визнаного розслідувача в національну команду… Створити такий механізм було б дуже добре", – сказав він.
In our meeting with @poroshenko the president proposed greater international cooperation to find out #whokilledSheremet pic.twitter.com/VrcKKaKpIm— Joel Simon (@Joelcpj) July 12, 2017
Раніше представники Комітету захисту журналістів пропонували українській владі провести незалежне міжнародне розслідування убивства журналіста Павла Шеремета, яке в Україні досі не розкрито, хоча минув рік від скоєння цього злочину.
Олена Рощенко, УП
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.