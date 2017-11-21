Найцікавіше: 2002. Янукович стає прем’єром та переїжджає до Києва 2004. Відбувся другий тур президентських виборів 2013. Євроінтеграцію провалено, українці збирають Майдан

2002, четвер

– Голова Донецької облдержадміністрації Віктор Янукович починає кар’єру на всеукраїнському рівні. 234 голосами "за" Верховна Рада підтримала його кандидатуру на посаду прем’єр-міністра.

Янукович розповів, що досвід Донецького регіону він поширить на всю країну. Також десятий український прем’єр підкреслив: європейському шляху України немає альтернативи.

2003, п’ятниця

– Україна вступить до Євросоюзу – це реалістична справа недалекого майбутнього. Про це заявив прем’єр Віктор Янукович на форумі Центральноєвропейської ініціативи у Варшаві.

Напередодні Європарламент ухвалив резолюцію, у якій визнав можливість приєднання України до ЄС за умови продовження нею реформ.

2004, неділя

– Відбувся другий тур президентських виборів. Екзит-пол Київського міжнародного інституту соціології та Центру Разумкова свідчить про перемогу Віктора Ющенка.

На Майдані Незалежності у Києві кілька тисяч прихильників Ющенка святкують його перемогу. Опозиція готується до встановлення наметів з обігрівом.

У штабі Віктора Януковича звинувачують опозицію в планах узурпації влади. А джерела УП стверджують, що будівлю Адміністрації президента підготували до тривалої облоги та поставили на даху снайперів.

2005, понеділок

– Україна святкуватиме День свободи – відповідний указ підписав президент Віктор Ющенко. Він відзначатиметься 22 листопада – у день, коли почалася Помаранчева революція.

– Людей, причетних до фальсифікацій президентських виборів 2004 року буде притягнуто до відповідальності, впевнений президент Ющенко. Він підкреслив: щодо фальсифікацій на виборах уже заведено 4 тисячі справ.

2006, вівторок

– Кількість українців, що дивляться російський "Перший канал" більша, ніж аудиторія Першого національного. Взагалі ОРТ займає сьому сходинку за часткою каналу в телеефірі.

2007, середа

– Україна має достатньо політичних та економічних інструментів, щоб переоснастити армію відповідно до стандартів НАТО, вважає директор центру інформатизації та документації НАТО Мішель Дюре. Проте зробити це, на його думку, заважають популізм та неузгодженість дій політиків.

2008, п’ятниця

– Політикум обговорює, хто стане спікером після звільнення Арсенія Яценюка. УП пише про три найімовірніші комбінації: під Івана Плюща (про це мріє "Єдиний центр" Віктора Балоги), під Олександра Лавриновича (цей варіант пропонує Партія регіонів) та під Володимира Литвина.

Останній варіант вигідний не лише кандидату, але й Блоку Юлії Тимошенко, тому що на посаді спікера в Литвина зникне мотивація проводити безстрокові вибори.

2009, субота

– "Моє розчарування таке, як і ваше". Президент Віктор Ющенко висловив своє розчарування результатами Майдану та людьми, які після Помаранчевої революції увійшли у владу.

2011, понеділок

– Юлія Тимошенко перебуває у вкрай важкому стані, стверджує Уповноважена з прав людини Ніна Карпачова. Екс-прем’єр, що утримується в СІЗО, схудла на 5-7 кг. А в Державній пенітенціарній службі стверджують, що Тимошенко відмовляється від обстежень.

– УП знайшла зв’язок між Павлом Литовченком, директором фірми "Танталіт", що володіє "Межигір'ям", та президентським сином Олександром Януковичем.

У 2004-2007 роках Литовченко офіційно працював на Януковича. Також у Литовченка є довіреність представляти інтереси Віктора Януковича-молодшого.

– Дворянин Янукович. У Дніпропетровську вийшла книга Володимира Чередниченка "Національна ідея", у якій, окрім іншого, йдеться про дворянське походження та інтелігентність Віктора Януковича.

2012, середа

– Наступного року перед опозицією постане питання: або буде домовленість про єдиного опозиційного кандидата в президенти, або "переможе вплив їхніх особистих амбіцій та різних спонсорів і продовжиться безталанне шоу взаємного протистояння", прогнозує екс-глава МВС Юрій Луценко.

– Кремль пропонує українському урядові обговорити питання членства України в Митному союзі. "Є про що поговорити, і навіть є що випити", – впевнений російський прем'єр Дмитро Медведєв.

2013, четвер

– Зранку Верховна Рада провалила всі сім законопроектів щодо лікування ув'язнених за кордоном. Раніше передбачалося, що після ухвалення відповідного закону Юлію Тимошенко відпустять лікуватися до Європи, і це усуне останню перешкоду на дорозі до євроінтеграції.

Через кілька годин стало зрозуміло, чому депутати так проголосували. Уряд Миколи Азарова вирішив призупинити підготовку до укладання Угоди про асоціацію з ЄС. Лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк звинуватив президента Віктора Януковича та прем’єра у державній зраді.

Скасовано візит в Україну єврокомісара Штефана Фюле. А член моніторингової комісії Європарламенту Александер Квасневський заявив, що на саміті у Вільнюсі не буде підписано Угоду про асоціацію. Він підкреслив: це рішення України, а не Європи.

Українські чиновники кинулися виправдовувати рішення влади: мовляв, це ще не кінець. А сам Янукович стверджує, що Україна продовжує йти шляхом євроінтеграції.

Близько десятої ночі на Майдані Незалежності зібралися люди, незгодні з зупинкою євроінтеграційних процесів. Вони вирішують провести тут ніч. Так почався Євромайдан, що переріс у Революцію Гідності.

2014, п’ятниця

– Вперше з моменту укладення Мінських угод Росія поновила обстріли української території. Один український військовий загинув і ще 18 дістали поранення за минулу добу в зоні проведення АТО. Поранено також щонайменше чотирьох мирних жителів.

– На Майдані зібралися близько десяти тисяч людей, щоб взяти участь у віче та згадати загиблих під час Революції Гідності. А президент Петро Порошенко присвоїв Небесній сотні звання Героїв України.

– Нову коаліцію в парламенті створено: представники "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Самопомочі", "Радикальної партії Ляшка" та "Батьківщини" підписали текст коаліційної угоди. Вони домовились, що до коаліції не зможуть увійти члени "Опозиційного блоку" та нардепи, які голосували за "диктаторські закони".

2015, субота

– У зверненні до народу з нагоди Дня Гідності і Свободи президент Петро Порошенко висловив незадоволення темпами розслідування злочинів на Майдані та пообіцяв, що "сядуть і замовники, і виконавці".

– На Херсонщині сутички між представниками Громадянської блокади Криму та силовиками. Напередодні невідомі підірвали дві електроопори, що подають світло до Криму, тепер активісти намагаються перешкодити проведенню ремонтних робіт. Кількох осіб травмовано, у тому числі журналістку телеканалу АТR. Це стало приводом для зустрічі лідерів кримських татар з президентом Порошенком.

Вночі невідомі підірвуть ще дві електроопори та залишать Крим у темряві.

2016, понеділок

– На Майдані Незалежності у Києві відбулося віче з нагоди річниці Революції Гідності. На площі запалили кілька шин. Не обійшлося без конфлікту з правоохоронцями.

Представники "Азову" пройшли маршем до Адміністрації президента та принесли до Генпрокуратури надгробок з іменами "людей, які поховали справи Майдану".

Рустем Халілов, для УП