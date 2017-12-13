Харківська ДТП: Дронов просить "швидку", суд оголосив перерву

Слідчий суддя Київського суду Харкова оголосила перерву у засіданні з продовження міри запобіжного заходу для другого підозрюваного у вчинені смертельної ДТП у Харкові Геннадія Дронова у зв’язку з необхідністю надання Дронову меддопомоги.

Таке рішення оголосила суддя Світлана Муратова.

Засідання розпочалося з запізненням, оскільки Дронов, за його словами, втратив у суді свідомість.

Він повідомив, що почувається зле, що допомогу у СІЗО йому не надають і що в нього болять усі органи, а організм уже 5 днів відторгає їжу.

Скриншот з трансляції Newsone

Захист заявив, що клопотатиме про пом’якшення міри запобіжного заходу – проситиме домашній арешт, щоб Дронов зміг лікуватися.

О 15:10 захисник Дронова Сергій Перепелиця попросив усіх покинути залу засідань, бо "зараз приїде швидка".

Скриншот з трансляції Newsone

Однак, коли прийшла суддя, засідання почалося.

Перепелиця заявив, що Дронов почувається погано.

"Почуваюся дуже погано. В такому стані уже тиждень", - сказав Дронов.

Скриншот з трансляції Newsone

На питання судді, чи можна продовжувати засідання він відповів:

"Якщо я витримаю, то так, якщо ні, то прошу мене вибачити".

На питання, чи потребує він допомоги медиків зараз, Дронов відповів ствердно:

"Я прошу викликати швидку".

Скриншот з трансляції Newsone

Суддя Муратова оголосила склад суду, запитала про відводи і оголосила перерву для виклику медиків.

"У судовому засіданні оголошується перерва для виклику швидкої медичної допомоги. Будь ласка, секретарю, здійсніть такий виклик. Оголошується перерва до сьогодні для виклику швидкої", - сказала Муратова.

Як відомо, 13 грудня Київський суд Харкова продовжив міру запобіжного заходу для підозрюваної у скоєнні ДТП у Харкові, у якій загинули 6 осіб, Олени Зайцевої у вигляді тримання під вартою без права внесення застави до 10 лютого 2018 року.

Перед тим на засіданні Зайцева визнала свою провину у скоєнні ДТП.

Як відомо, увечері 18 жовтня в Харкові сталася смертельна аварія за участю автомобіля Lexus, який їхав на червоне світло і від зіткнення з Volkswagen Touareg вилетів на тротуар та перекинувся. Внаслідок ДТП загинули 5 осіб, ще 6 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Пізніше у лікарні померла ще одна постраждала в аварії.

За кермом Lexus перебувала 20-річна жінка, донька харківського бізнесмена Олена Зайцева. Її уже тричі штрафували за проїзд на червоне світло і перевищення швидкості.

Аналіз показав присутність у сечі Зайцевої опіатів у момент скоєння ДТП.

20 жовтня суд ухвалив рішення арештувати Зайцеву на два місяці без права внесення застави.

Пізніше в поліції повідомили, що статус водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова, який проходить як свідок, може бути змінений.

6 листопада правоохоронці повідомили Дронову про підозру.

8 листопада Київський районний суд Харкова ухвалив рішення взяти під варту терміном на 2 місяці Дронова без можливості внесення застави.

16 листопада до оголошення рішення апеляційного суду Дронов заявив, що може оголосити голодування.

16 листопада Апеляційний суд Харківської області відмовився пом'якшитизапобіжний захід стосовно для водія Volkswagen Touareg.

6 грудня, за висновками експертиз у справі про ДТП у Харкові, в організмі водія авто Lexus Олени Зайцевої виявили речовини, які містять кодеїн.