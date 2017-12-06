Саакашвілі звернувся до Порошенка

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Середа, 6 грудня 2017, 08:45

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеіл Саакашвілі закликає президента Петра Порошенка припинити провокації й атаки на його прихильників.

Про це він написав у Facebook.

"Я звертаюся до Порошенка. Навіщо вам ці провокації? Не нападайте і не змушуйте людей відбиватися! Це мирна акція! Невже досвід вас нічому не навчив!?", – заявив Саакашвілі

Цьому передувала спроба штурму наметового містечка.

"Вони хотіли витягти мене з намету, але переплутали намети і напали на сусідній, зі сплячими активістами, жорстоко побили людей", – написав Саакашвілі з цього приводу.

Теми: Саакашвілі Порошенко акції
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