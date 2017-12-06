Луценко: Ситник не впорався з обов'язками і покликав на допомогу США

Генпрокурор Юрій Луценко звинуватив директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника у тому, що він розгорнув проти нього у США "кампанію по дискредитації".

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.

"У Сполучених Штатах пан Ситник розгорнув бурну діяльність по дискредитації мене, як генпрокурора", – сказав Луценко.

За його словами, Ситник організував у США цілу кампанію та звинувачує генпрокурора в тому, що він ніби "жбурнув камінь" чи то у бік, чи то в обличчя ФБР.

"На мою думку це має ознаки наступного: молодий керівник молодого підрозділу не впорався зі своїми обов'язками і тепер кличе на допомогу старших помічників", – додав генпрокурор.

Він вкотре наголосив, що співпраці, як такої, між правоохоронними органами США та України не було, а була лише правова допомога. І також, що всі "агенти" НАБУ і їхні дії є незаконними.

Луценко зазначив, що симпатизує заступнику Ситника Гізо Углаві та "агенту Катерині", але це не звільняє її та інших порушників закону від відповідальності.

"Співробітники НАБУ використовували прослуховуючі засоби, які були не ліцензовані і не дозволені СБУ, а також незаконно мали доступ до секретних даних. Я вважаю, що керівник бюро несе за це особисту відповідальність і має відповісти за допущені помилки", – заявив генпрокурор.

За його словами, Ситник має у Раді "симпатизуючу" йому фракцію, яка могла б внести правки у статтю про відкриті конкурси і дозволити безконкурсний відбір для негласних робітників.

Він звернувся до профільних комітетів з пропозицією відкорегувати законодавство про роботу НАБУ, а також зареєструвати прослуховуючі засоби за бюро.

Луценко закликав припинити "публічні атаки" Ситника на нього.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що весь апарат агентів НАБУ є поза законом, а під час роботи вони використовують контрабандну техніку, а також незаконно співпрацюють з "іноземними агентами".

У свою чергу директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що у Федеральному бюро розслідувань США були неприємно вражені висловами генпрокурора Юрія Луценка про незаконну співпрацю відомств.

При цьому Луценко стверджує, що між ГПУ та НАБУ немає війни.

Генпрокурор проігнорував відкриття Глобального Форуму з повернення активів у США, присвячений чотирьом країнам, у тому числі Україні, куди був запрошений разом із представниками НАБУ та САП.

Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМС Діні Пімаховій.

Пізніше у Національному антикорупційному бюро пройшли обшуки.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ "завербувала" підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

Пімахова заперечує, що вимагала хабар у 30 тисяч за легалізацію іноземців. За словами чиновниці, її родич у Запоріжжі продавав мікроавтобус – а Сергій Титенков (він же Боярський) вийшов на неї, і вони затоваришували.

Читайте також: "Агенти під ударом. Як розвивалась і чим закінчиться чергова атака на НАБУ"