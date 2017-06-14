Найцікавіше: 2004. Пінчук і Ахметов купили "Кріворіжсталь" 2014. Терористи збили Іл-76 з українськими військовими 2016. Кремль повернув політв'язнів Афанасьєва і Солошенка

2001, четвер

Сергія Іванченка та його брата Володимира, яких звинувачують у замаху на кандидата в президенти, лідера ПСПУ Наталію Вітренко, засудили до 15 років позбавлення волі кожного.

Замах стався в 1999 році під час передвиборної кампанії. Тоді після зустрічі з Вітренко в натовп кинули дві гранати РГД-5. Постраждали сама Вітренко і ще близько 40 осіб.

На виборах 1999 року Іванченко був довіреною особою лідера СПУ Олександра Мороза.

2002, п'ятниця

Новим президентом київського "Динамо" став Ігор Суркіс – таке рішення ухвалили на засіданні акціонерів. А Олексій Михайличенко офіційно став головним тренером команди.

2003, субота

Екс-прем'єра Павла Лазаренка, який обвинувачується в США у відмиванні 114 мільйонів доларів, випустили з тюрми під заставу. Судовий процес по Лазаренку ще не почався.

2004, понеділок

– Найбільший в Україні виробник металопродукції ВАТ "Криворіжсталь" проданий консорціуму "Інвестиційно-металургійний союз" за 4260 мільйонів гривень (близько 800 мільйонів доларів). Стартова ціна пакета була встановлена в розмірі 3806 мільйонів гривень (близько 715 мільйонів доларів). Із шести компаній, що подали заявки, додатковим умовам відповідали лише дві. У результаті підприємство дісталося консорціуму Віктора Пінчука та Ріната Ахметова.

"Це – багато в чому така театральна подія, тому що всі знають, чим цей конкурс має закінчитися", – охарактеризував продаж заводу директор Міжнародного інституту приватизації Олександр Рябченко.

– Менш гучна угода Пінчука: "Альфа-Банк" (Україна) продав "Новий канал".

– Віктор Ющенко визначився, хто його поведе на президентські вибори. Віце-спікер парламенту Олександр Зінченко став керівником виборчої кампанії Ющенка.

2005, вівторок

– "Я особисто пообіцяла президенту – і я своїх обіцянок чітко дотримуюся – що я його підтримаю на президентських виборах 2009 року". Прем'єр Юлія Тимошенко розповідає про обіцянку, що дала Ющенку.

– Президент Віктор Ющенко готується запропонувати інвесторам список підприємств, що підлягають приватизації в найближчі 12 місяців. Серед них: "Укртелеком", Одеський припортовий завод, харківський "Турбоатом", сєверодонецький "Азот" та інші.

2006, середа

– На Чемпіонаті світу з футболу збірна України програла свій перший матч команді Іспанії з рахунком 0:4. Капітан команди – Андрій Шевченко.

– Іпотечний борг українців за три місяці виріс на 1,7 мільярдів гривень і склав 12,3 мільярди. Проте все одно іпотечне кредитування стає все більш популярним серед населення.

2007, четвер

Депутати від опозиції продовжують складати повноваження в очікуванні перевиборів, – а спікер Олександр Мороз продовжує затягувати процес.

"Як я позбавлялась депутатства за баченням Мороза: я до нього прийшла сьогодні й сказала: "Олександре Олександровичу, пора завершувати це свинство, це я писала заяву". І він мене оголосив з трибуни", – розповіла свою історію Юлія Тимошенко. А регіонали вже заявляють, що позбавлену депутатської недоторканності Тимошенко пора притягати до кримінальної відповідальності.

Що очікують від перевиборів у самій ПР: нинішня коаліція буде відновлена, і прем'єр-міністром знову буде Віктор Янукович.

2008, субота

– Між Україною і Росією буде введений візовий режим, скоротяться торгівельно-промислові зв'язки, а також зв'язки в галузі військово-промислового комплексу, потік російських туристів на курорти Криму впаде – так, з точки зору віце-прем'єра Росії Сергія Іванова, виглядатиме майбутнє, якщо Україна вступить у НАТО.

– На шахті імені Засядька заборонили видобуток вугілля у зв'язку з виявленням грубих порушень правил безпеки. Роком раніше на шахті сталася аварія, через яку загинули 153 гірника. Тим часом аварія сталася біля шахти Олександр-Захід в місті Горлівка: 15 працівників госпіталізували з отруєнням через викид хімічних продуктів на підприємстві поруч.

2010, понеділок

– Громадськість обурена планами по прийняттю законопроекту №2450 "Про порядок організації і проведення мирних заходів", який ускладнює процедуру підготовки мирних зібрань. Він був ініційований ще у 2008 році прем'єром Юлією Тимошенко, але зазнав значних змін. У Партії регіонів називають цей законопроект одним з найдемократичніших в історії незалежної України, а в БЮТ звертають увагу на його антидемократичні поправки.

А в Одесі заборонили мітинг з приводу цього законопроекту, посилаючись на указ президії Верховної Ради УРСР від 1988 року.

– "У нас незабаром з'являться пенсіонери, для яких пенсія 5 тисяч буде не фантазією... Може бути і 10 тисяч". Прем'єр Микола Азаров рекламує пенсійну реформу.

2011, вівторок

– Президент Віктор Янукович проштовхує через парламент пенсійну реформу, що містить безліч непопулярних норм. Серед них: підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років, збільшення мінімально необхідного страхового стажу для отримання пенсії за віком до 15 років, збільшення необхідної вислуги для військовослужбовців до 25 років.

– Віктор Янукович централізував владу в Україні – про це йдеться мова в звіті правозахисної організації Freedom House. Хоча в звіті зазначається, що дисципліна уряду Януковича є позитивною зміною, бо репрезентує відхід від нескінченних суперечок часів Ющенка-Тимошенко.

– Молодь заманюють у Партію регіонів знижками в магазинах і барах. Знижки будуть надані власникам дисконтної картки "Молоді регіони".

– 16 працівників Національного музею "Тюрма на Лонцького" у Львові викликали на допити в СБУ. Вони проходитимуть як свідки по справі щодо розголошення відомостей, які в СБУ називають державною таємницею. Директор музею каже, що мова йде про історичні матеріали.

– "Уся відповідальність за підписання контрактів лежить на мені як голові уряду в той час. Не знущайтеся над іншими людьми! Все це є політичною розправою". Зауваження Юлії Тимошенко в протоколі очної ставки між нею та колишнім керівником НАК "Нафтогаз" Олегом Дубиною. Мова йде про укладання газових контрактів з "Газпромом" у 2009 році.

2012, четвер

Глава МВС Віталій Захарченко пропонує "відрегулювати" можливість доступу до інформації в інтернеті. На його думку, у мережі багато інформації, до якої частина населення взагалі не повинна мати можливості доступу.

2013, п'ятниця

"Якщо ми об'єднались, то це означає, що ми об'єднались назавжди". Лідер "Фронту змін" Арсеній Яценюк після рішення своєї партії влитися в "Батьківщину".

Того ж дня "Батьківщина" прийняла рішення висунути Юлію Тимошенко кандидатом в президенти в 2015 році.

2014, субота

– Терористи "ЛНР" підбили над Луганським аеропортом військово-транспортний літак Повітряних сил ЗСУ ІЛ-76, на борту якого перебували 49 військових. Усі вони загинули. Значна частина бійців була з Дніпропетровщини, а екіпаж – із Запоріжжя.

Наступний день в Україні оголосили днем жалоби. Будівлю посольства РФ у Києві закидали камінням та димовими шашками.

– У Маріуполі невідомі розстріляли машину, в якій їхали прикордонники. 5 чоловік загинули, ще 7 отримали поранення.

– На сайті НАТО розмістили супутникові зображення, які підтверджують входження на територію України військової техніки з російського арсеналу. У Держдепартаменті США також заявили, що Росія відправила сепаратистам танки, реактивні системи залпового вогню та військові транспортні засоби.

2015, неділя

– Розслідування трагедії зі збитим літаком Іл-76 триває. Генерал-майор Віктор Назаров, який на той час виконував обов'язки начальника штабу АТО, знаходиться під домашнім арештом.

– 6 українських військових загинули, ще 13 бійців отримали поранення за дві минулі доби в зоні проведення АТО.

– На окупованій території Луганщини шахтарі вийшли на страйк через відсутність зарплати. Бойовики оголосили їм ультиматум: або вони повертаються до роботи, або їх забирають до лав незаконних збройних формувань.

2016, вівторок

Політв'язні Геннадій Афанасьєв і Юрій Солошенко, що були незаконно засуджені в Росії, повернулися в Україну. Їх обміняли на одеських організаторів і учасників так званої "Народної ради Бессарабії" Олену Гліщинську і Віталія Діденка.

Путін помилував Афанасьєва і Солошенка. "Надо понимать, что Путин освободил тяжело больных Солошенко и Афанасьева не из соображений гуманности, а что бы они случайно не умерли в РФ", – написав з цього приводу адвокат Микола Полозов.

Вже в Києві Афанасьєв звернувся до закордонних журналістів: "Я пройшов скрізь катування та біль і бачив багато цієї ж негоди у багатьох людей. Я прошу вас не відмовлятися від санкцій, продовжити цю політику".

Дмитро Ларін, УП

Рустем Халілов, для УП