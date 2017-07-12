Найцікавіше: 2010. Янукович при владі: телеканали замовчують новини втричі частіше 2012. Київрада припинила повноваження мера Леоніда Черновецького 2013. Розлючені кияни штурмують міліцію

2001, четвер

Верховна Рада не змогла подолати вето президента Кучми на новий закон про вибори. В ньому вибори у парламент мали б проводитися за змішаною системою, у співвідношенні 75% на 25%, тоді як президент пропонує половину депутатів обирати за пропорційною системою і половину – за мажоритарною. На подолання вето знайшлося лише 252 голоси при необхідних 300.

2002, п'ятниця

На вихідних відбудеться повторне голосування за кандидатів у парламент у трьох мажоритарних округах. В американському конгресі звернулися до українського уряду із закликом забезпечити повний доступ до виборів міжнародним та українським спостерігачам.

2004, понеділок

Керівництво "Укрзалізниці" примушує залізничників вступати у партію "Відродження" – її очолює міністр транспорту Георгій Кірпа. Тим, хто не згодний, загрожує звільнення.

"Відродження" було зареєстровано лише у червні 2004 року.

2005, вівторок

– Під час Помаранчевої революції Віктор Янукович все ж таки вимагав від Леоніда Кучми застосувати силу проти майданівців для зняття блокади з державних установ. Про це розповів екс-голова Служби безпеки Ігор Смєшко.

– Екс-голова Київської облдержадміністрації Анатолій Засуха зник, стверджує його дружина, нардеп Тетяна Засуха. Україна оголосила його в міжнародний розшук.

За рік виявиться, що Засуха працює заступником губернатора Московської області.

2006, середа

Після створення Антикризової коаліції нова більшість вирішила наладити зв'язки з "Нашою Україною". Група на чолі з Юрієм Єхануровим почала переговори про приєднання до коаліції. Лідер ПР Віктор Янукович заявив, що лише така коаліція дозволяє створити дієвий уряд.

А БЮТ звернувся до президента Ющенка з вимогою проголосити дострокові вибори. Блок заявив, що починає безстрокову акцію протесту з вимогою розпуску Верховної Ради. Перший їхній мітинг вже пройшов у Києві. Водночас у столиці зібрались на акцію і прихильники антикризової коаліції.

2007, четвер

– Триває історія з будинком-фантомом Юлії Тимошенко. Близько 10-15 тисяч доларів на місяць коштує оренда будинків, подібних на той, в якому проживає лідер БЮТ. Напередодні Тимошенко заявила, що живе у "надзвичайно маленькому будинку", який орендує. За даними УП, площа вілли складає 460 квадратних метрів.

– Політрада НСНУ відправила у відставку голову виконкому партії Романа Безсмертного. Сам Безсмертний попросив не розцінювати його вчинок як політичний демарш.

2008, субота

– Генеральна асамблея ООН не внесла до порядку денного питання про голодомор в Україні. Раніше українське МЗС виступило з ініціативою визнати події 1930-х років геноцидом українського народу. Проти активно виступала російська сторона.

– У Києві пройшов з'їзд партії Віктора Балоги "Єдиний центр". До її політради обрали 142 особи, серед них – кілька губернаторів, які впевнені в успішному майбутньому партії.

2010, понеділок

– З моменту обрання Віктора Януковича президентом пройшло лише півроку, але загальнонаціональні телеканали вже активно замовчують важливі теми у новинах. В червні таких замовчувань стало втричі більше. Найбільша кількість порушень виявлена у новинах телеканалу "Інтер". Моніторинг провела "Телекритика".

– Новим головою Конституційного суду став уродженець Макіївки Анатолій Головін, якого активно лобіювала президентська команда. Його обрали на спеціальному пленарному засіданні Конституційного суду.

2011, вівторок

– Партія регіонів специфічно почала підготовку до парламентських виборів 2012 року: центральний офіс ПР доручив місцевим осередкам зібрати інформацію про журналістів з детальним описом їхніх політичних уподобань.

– Депутата Луганської міськради Романа Ландіка, який втік до Росії, виключили з Партії регіонів.

Раніше Ландіка оголосили у розшук через розслідування скандальної бійки за його участю.

– Через півтора роки після проведення президентських виборів Юлія Тимошенко визнала перемогу Віктора Януковича у 2010 році. Це сталося в позовній заяві Тимошенко до Європейського суду з прав людини.

2012, четвер

– Київрада достроково припинила повноваження мера Києва Леоніда Черновецького. Він написав заяву про відставку ще 1 червня. Замість нього виконуватиме обов'язки міського голови секретар міськради Галина Герега.

В УДАРі та БЮТ хочуть звернутися до Генпрокуратури з проханням розслідувати діяльність Черновецького.

– В офіс телеканалу ТВі прийшла податкова інспекція, щоб зробити виїмку документів. Податкова міліція порушила кримінальну справу щодо гендиректора ТВі Миколи Княжицького за нібито незаконне формування податкового кредиту у 6 мільйонів.

– Під Українським домом у Києві продовжується акція протесту на захист української мови та проти ухвалення мовного законопроекту. Швидка забрала двох учасниць голодування. Але в лікарні їм відмовили в госпіталізації.

– Президенти Віктор Янукович і Володимир Путін підписали спільну заяву про делімітацію морських просторів в Азовському і Чорному морях і у Керченській протоці. Це вони зробили під час зустрічі в Ялті.

2013, п'ятниця

– У Києві громадяни штурмували райвідділок міліції. Усе почалося з того, що під час рейду на ринок один з міліціонерів вдарив кулаком активістку Коаліції учасників помаранчевої революції (КУПР) через зауваження з приводу спілкування державною мовою. Коли підприємці кинулися на міліціонера з криками про самосуд, той пішов з ринка.

Пізніше робітники ринку, активісти КУПРу та інших організацій зібрались біля Святошинського райвідділку міліції з вимогою покарати міліціонера. Охороняти будівлю зібрали беркутівців. Активісти почали штурм та пошкодили паркан. У міліції заявили, що під час сутички постраждали 6 силовиків.

– У Запоріжжі примусово помістили до психлікарні активістку Раїсу Радченко, яка раніше критикувала міліцейське свавілля й збирала підписи за відставку мера. Примусове обстеження почалося за рішенням місцевого суду.

– "Етнічна чистка з ознаками геноциду" – так депутати польського Сейму охарактеризували польсько-український етнічний конфлікт 1940-х років. Винуватцями Волинської трагедії депутати назвали Організацію українських націоналістів та Українську повстанську армію. Однак голосування за те, щоб визнати ці події геноцидом, провалилося.

2014, субота

– Двоє військових загинули та троє отримали поранення у зоні проведення АТО. Сили АТО завдали 7 авіаударів по позиціях і колонах терористів і знищили близько 15 одиниць військової техніки.

У Луганську за добу загинуло троє мирних жителів, а в Донецьку – дев'ять.

– Бойовики планують вивезти до Росії дітей-сиріт з Мар'їнки та Донецька – усього близько 150 дітей. Але жодних документів на виїзд в них немає. МЗС закликало Росію не допустити викрадення сиріт.

– Європейський Союз оголосив про персональні санкції щодо 11 бойовиків на Донбасі – через їхні дії на підрив територіальної цілісності України. Серед них – Олександр Бородай (т.зв. "прем'єр ДНР") та Ігор Плотницький (т.зв. "міністр оборони ЛНР").

2015, неділя

– Двоє військовослужбовців загинули та 5 отримали поранення за минулу добу у зоні проведення АТО.

– У Закарпатті продовжуються переговори з представниками "Правого сектору", які напередодні стали учасниками збройного конфлікту з нардепом Михайлом Ланьо. Правоохоронці вимагають від них скласти зброю.

З'явилося відео тих подій. МВС заявило, що першими зброю на ураження застосували саме бійці ПС.

"Правий сектор" оголосив про проведення мітингів по всій країні. Із зони АТО вийшов один добровольчий батальйон, який хоче підтримати протестувальників.

2016, вівторок

– Двоє військовослужбовців загинули та чотири зазнали поранень за минулу добу у зоні проведення АТО.

– Іспанські ЗМІ написали про затримання місцевими поліцейськими Степана Черновецького – сина екс-мера Києва Леоніда Черновецького. Журналісти називають затриманого головою злочинної організації.

Рустем Халілов, для УП