Беларусь призывают вернуть Шеремету гражданство

Комитет защиты журналистов призвал власти Беларуси возобновить гражданство погибшего журналиста Павла Шеремета.



Об этом на брифинге в Киеве в среду сказала член комитета Нина Огнянова, представляя отчет КЗЖ о результатах расследования убийства Шеремета.



"Просим Беларусь посмертно восстановить гражданство Шеремета", - сказала она.



Огнянова также призвала российские и белорусские власти способствовать расследованию гибели журналиста.



Мать Шеремета Людмила поблагодарила КЗЖ за их усилия в поисках правды.



"Я хочу напомнить высказывание, по которому он жил всю жизнь: "сила не в силе, а сила - в правде. Я хотела бы выразить глубокую благодарность Комитету защиты журналистов за то, что они делают все возможное, чтобы правда о том, что произошло и кто за этим стоит, была раскрыта ", - сказала она.



Людмила Шеремет также публично выразила огромную благодарность украинскому народу.



"Тем простым людям, которые полюбили моего сына, которые приходили к нему прощаться, становились на колени. И я готова встать на колени перед этими людьми", - отметила она.

Читайте также: "Международный отчет об убийстве Шеремета: Нет ответов, нет прогресса"

Как сообщалось, на брифинге 12 июля Комитет защиты журналистов обнародовал свой отчет, в котором отметил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета в Украине забуксовало.

Как известно, Павла Шеремета убили 20 июля 2016 в центре Киева, подложив взрывчатку под автомобиль, которым он пользовался.



Правоохранители квалифицировали гибель журналиста как умышленное убийство. До этого времени организаторы и исполнители убийства Шеремета не названы. Следователи склоняются к версии о профессиональных мотивах преступления.



10 мая 2017 года журналисты "Слидство.Инфо" вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм "Убийство Павла" о гибели Шеремета.



Среди прочего, авторы фильма-расследования идентифицировали авто, которое стояло в ночь перед взрывом под домом Шеремета, и поговорили с водителем, экс-сотрудником СБУ - чего не сделали правоохранители.



По мотивам фильма полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко.



Информацию о том, что сотрудники Службы безопасности Украины удалили часть видео с камер наблюдения вблизи взрыва авто, в СБУ опровергают.



Генеральный прокурор Юрий Луценко в июне 2017 года заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве Шеремета.



В начале июня президент Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства Павла Шеремета.



Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах работал на российском телевидении, а последние 5 лет прожил в Киеве, работал в "Украинской правде" и основал Школу журналистики УП, а также был ведущим на радио "Вести".

В 2010 году Шеремет, который позиционировал себя как противник режима Лукашенко, был лишён белорусского гражданства.

Валентина Романенко, УП