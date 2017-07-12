Беларусь призывают вернуть Шеремету гражданство

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Среда, 12 июля 2017, 12:04

Комитет защиты журналистов призвал власти Беларуси возобновить гражданство погибшего журналиста Павла Шеремета.

Об этом на брифинге в Киеве в среду сказала член комитета Нина Огнянова, представляя отчет КЗЖ о результатах расследования убийства Шеремета.

"Просим Беларусь посмертно восстановить гражданство Шеремета", - сказала она.

Огнянова также призвала российские и белорусские власти способствовать расследованию гибели журналиста.

Мать Шеремета Людмила поблагодарила КЗЖ за их усилия в поисках правды.

"Я хочу напомнить высказывание, по которому он жил всю жизнь: "сила не в силе, а сила - в правде. Я хотела бы выразить глубокую благодарность Комитету защиты журналистов за то, что они делают все возможное, чтобы правда о том, что произошло и кто за этим стоит, была раскрыта ", - сказала она.

Людмила Шеремет также публично выразила огромную благодарность украинскому народу.

"Тем простым людям, которые полюбили моего сына, которые приходили к нему прощаться, становились на колени. И я готова встать на колени перед этими людьми", - отметила она.

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Как сообщалось, на брифинге 12 июля Комитет защиты журналистов обнародовал свой отчет, в котором отметил, что расследование убийства журналиста Павла Шеремета в Украине забуксовало.

Как известно, Павла Шеремета убили 20 июля 2016 в центре Киева, подложив взрывчатку под автомобиль, которым он пользовался.

Правоохранители квалифицировали гибель журналиста как умышленное убийство. До этого времени организаторы и исполнители убийства Шеремета не названы. Следователи склоняются к версии о профессиональных мотивах преступления.

10 мая 2017 года журналисты "Слидство.Инфо" вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм "Убийство Павла" о гибели Шеремета.

Среди прочего, авторы фильма-расследования идентифицировали авто, которое стояло в ночь перед взрывом под домом Шеремета, и поговорили с водителем, экс-сотрудником СБУ - чего не сделали правоохранители.

По мотивам фильма полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко.

Информацию о том, что сотрудники Службы безопасности Украины удалили часть видео с камер наблюдения вблизи взрыва авто, в СБУ опровергают.

Генеральный прокурор Юрий Луценко в июне 2017 года заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела об убийстве Шеремета.

В начале июня президент Петр Порошенко призвал правоохранительные органы публично отчитаться о расследовании убийства Павла Шеремета.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах работал на российском телевидении, а последние 5 лет прожил в Киеве, работал в "Украинской правде" и основал Школу журналистики УП, а также был ведущим на радио "Вести".

В 2010 году Шеремет, который позиционировал себя как противник режима Лукашенко, был лишён белорусского гражданства.

Валентина Романенко, УП

Темы: Дело Шеремета Беларусь
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