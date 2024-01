Беларусь призывают вернуть Шеремету гражданство

Комитет защиты журналистов призвал власти Беларуси возобновить гражданство погибшего журналиста Павла Шеремета.



Об этом на брифинге в Киеве в среду сказала член комитета Нина Огнянова, представляя отчет КЗЖ о результатах расследования убийства Шеремета.



"Просим Беларусь посмертно восстановить гражданство Шеремета", - сказала она.



Огнянова также призвала российские и белорусские власти способствовать расследованию гибели журналиста.



Мать Шеремета Людмила поблагодарила КЗЖ за их усилия в поисках правды.



"Я хочу напомнить высказывание, по которому он жил всю жизнь: "сила не в силе, а сила - в правде. Я хотела бы выразить глубокую благодарность Комитету защиты журналистов за то, что они делают все возможное, чтобы правда о том, что произошло и кто за этим стоит, была раскрыта ", - сказала она.

TV crews crowd around Lyudmilla, mother of murdered journalist Pavel Sheremet, at @pressfreedom event #WhoKilledSheremet pic.twitter.com/0FJjfRZ9lb